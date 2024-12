Monumental, solidario y en tiempo récord. Así es el Belén más grande de España

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La inesperada aparición de amianto bajo el suelo del patio del Monasterio de San Juan obligó a cambiar de planes de un día para otro. Estaba previsto que el Belén Monumental del Ejército, el más grande de España, se instalase allí. Al no ser posible por motivos de seguridad, se acordó su traslado a la cuarta planta del Fórum Evolución. «Todo un reto» para la Asociación Belenista Regimiento de Transmisiones número 22, con menos tiempo que otros años para el montaje: apenas un mes para celebrar la inauguración oficial el jueves 12 de diciembre.

«Vamos a llegar a tiempo, lo tenemos claro», asegura Samuel Martín, integrante de la asociación. En plazas más difíciles ha toreado y, además, afrontar desafíos forma parte de «la idiosincrasia del Ejército». Aun así, reconoce que el cambio de emplazamiento supuso un enorme contratiempo ante la necesidad de adecuar las escenas al espacio. Por no hablar de que «fue un poco caos conseguir materiales porque muchos se enviaron a Valencia». En cualquier caso, los 14 miembros del equipo encargados de dar vida al Belén Monumental tuvieron claro desde el principio que «había que tirar con ello sí o sí». Sobre todo, porque parte de la recaudación de las entradas -a 1 euro, como siempre- se destinará a las víctimas de la DANA. El resto, se repartirá de forma «equitativa» entre diferentes entidades de la ciudad.

El Belén se ubica este año en la cuarta planta del Fórum.ÓSCAR CORCUERA

A pico y pala desde el primer día, echando más horas que de costumbre para llegar a la inauguración, montar un Belén de esta magnitud exige altas dosis de ingenio. Por suerte, «el RT22 cuenta con muchos especialistas y también civiles en la asociación con mucha experiencia a la hora de sacar las castañas del fuego». Menos mal, porque de vez en cuando surgen problemas que requieren soluciones rápidas y eficaces.

Este año tocó poner a prueba ese ingenio ante la imposibilidad de cargar una gran cantidad de chapas metálicas en el ascensor de la parte trasera del Fórum. Una faena que se solventó gracias a un artesanal sistema de carros de arrastre para que pudiesen «ir en paralelo a los palés y tirar de ellas». Y qué decir de las goteras, antes de la Navidad pasada, que amenazaban con chafar el Belén en el Monasterio de San Juan. En aquella ocasión, Samuel ideó unas bañeras de 2,5 metros -tanto de ancho como de largo- que se colocaron encima de los andamios. Para fabricarlas, contactó con Nicolás Correa e inmediatamente le derivaron a Calderería para que se pusiesen manos a la obra.

Ahora en el Fórum, sin goteras, las bañeras no podían quedarse muertas de la risa. Aquí se aprovecha todo y «se han convertido en lagunas gigantes». Una curiosa novedad, sin duda, pero no la única. Si por algo se caracteriza esta obra de arte navideña es por el factor sorpresa. Habrá nuevas escenas, aunque Martín prefiere no hacer demasiado spoiler. Lo que sí avanza es la construcción de una nueva casa de Pentecostés, la creación de un enorme río de tres metros de ancho con un colosal puente atravesándolo y un «guiño» muy especial a la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida).

Hay construcciones, como este imponente castillo, que llaman poderosamente la atención.ÓSCAR CORCUERA

Con el proyecto ya en su recta final, Martín rememora las primeras jornadas de trabajo. «Mucha paliza física» para cargar el material. Unos ocho o nuevo camiones diarios, casi nada; más de medio centenar dada las dimensiones del Belén, que por cuestiones logísticas será unos 30 metros más pequeño que el de 2021 en el mismo enclave. Tampoco hay que pasar por alto la imprescindible planificación previa, más «precisa» que nunca para «acortar tiempos».

De cara a mostrar el trabajo diario y la evolución del Belén, Martín ha recurrido a las redes sociales para dar buena cuenta de los avances. Con el desparpajo que le caracteriza, explica de forma amena cómo se desenvuelven a través de TikTok e Instagram. «A la gente le interesa», tal y como ha podido constatar a tenor de las reacciones del público, y por eso «nos lo tomamos cada vez más en serio». Aparte, expondrán una serie de montajes en tótems digitales para que los visitantes conozcan de primera mano cómo ha sido todo el proceso justo antes de entrar.

Las reproducciones, aparte de fidedignas, son completamente realistas.ÓSCAR CORCUERA

Orgulloso del «equipazo» del que forma parte, Martín confía en que el Belén del Ejército coseche el mismo «éxito espectacular» de todos los años. Con una media de 25.000 espectadores cada Navidad, sabe lo mucho que «impresiona» al público esta obra de arte con multitud de escenas y detalles que difícilmente se pueden encontrar en otros sitios.