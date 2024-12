'Identiqué' el anuncio de la Navidad 2024 de Campofrío, «un homenaje a los valores que nos hacen únicos»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Gloria Fuertes, Ramón del Valle-Inclán, el humorista Gila y José Luis López Vázquez regresan a la tierra por un día. Así comienza el esperado anuncio de Navidad 2024 de la firma Campofrío, que se acaba de estrenar con el título 'Identiqué'. La campaña destila mucho humor, pero también emotividad, dos ingredientes que unidos conjugan la fórmula del éxito.

En un mundo cada vez más globalizado donde las culturas se mimetizan y las costumbres se homogeneizan, la campaña desea, ante el riesgo real de perdida de nuestra identidad, ser un homenaje a nuestra forma de ser y a esos valores que compartimos y que hacen “que sabrías decir dónde estás por muy grande que sea el enemigo”.

“Cada año es para nosotros un reto decidir el mensaje de nuestra campaña, y esta Navidad consideramos que la identidad, cuyo mejor reflejo es nuestra forma de disfrutar de la vida, debía ser puesta en valor”, afirma Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Un modo de entender la vida asociado a tradiciones, costumbres, a una gastronomía única y por supuesto, a unos valores que nos representan como la solidaridad o la generosidad, que adquieren una relevancia aún mayor cuando las circunstancias nos ponen a prueba de manera extraordinaria, recordándonos quiénes somos y qué nos une.

Un reto creativo

Un año más, la campaña de Campofrío afronta un nuevo reto creativo que, en esta ocasión, “ha recurrido a personas que ya no están con nosotros, pero cada uno tiene un alto impacto en la construcción de nuestra identidad, por lo que significaron en nuestra cultura tan única o por su mirada en nuestras ciudades”, explica Mónica Moro, directora creativa de This is Libre, quien desde hace trece años lidera la producción de los anuncios navideños de la marca.

Sara Montiel, Estrellita Castro, Fofó y Santa Teresa, otros personajes que marcaron a la sociedad española en vida y que hoy son recordados con cariño.

Un desafío que también se ha extendido a la caracterización de los personajes: “No buscábamos tanto el parecido físico si no, como sucede en el cine, su capacidad interpretativa y que su mensaje fuera creíble y nos emocionara”, explica Raquel Martínez, directora creativa de la agencia. En estos momentos en que la identidad peligra, ‘Identiqué’ se pregunta cómo verían el mundo de hoy en día una pequeña representación de personajes ilustres que, a su manera, han contribuido a la construcción de nuestra identidad. Quevedo, Valle Inclán, Gloria Fuertes, José Luis López Vázquez, Gila, Eugenio o Fofó, entre otros, comparten las vivencias del ‘Descenso’ a la tierra de cuatro elegidos, que se enfrentan a un auténtico choque cultural para invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de reencontrarnos con lo nuestro.

Entre estos destaca el papel de Óscar Lasarte, actor protagonista de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, en cines actualmente, en la que interpreta a uno de los humoristas referentes del siglo XX. “Gila es un ídolo, el cómico por antonomasia español y una inspiración durante toda mi vida, por lo que ha sido un honor y una bendición interpretarlo en ambos proyectos”, afirma el actor.

Asimismo, es entrañable la participación de Rody Aragón, quien interpreta a su padre Fofó, utilizando el mismo sombrero y camiseta que éste utilizó en sus últimas actuaciones: “Este papel es todo un regalo. Mi padre transmitía grandes valores a los niños y marcó una época que aún hoy en día papás y abuelos siguen agradeciendo”, destaca Rody Aragón.

Del mismo modo, el humorista Eugenio, con ese estilo tan sobrio y serio de hacer reír, también ha sido interpretado por su hijo, Gerard Jofra, quien ha aportado todo el realismo con la utilización de las gafas, la cruz y el anillo que elaboró y llevaba su padre en sus actuaciones.

Valle Inclán y Gloria Fuertes encuentran una oferta de calcetines en su visita a la Tierra.

“Frente al enemigo, la campaña encuentra la respuesta en lo más importante, la gente, y hace un llamamiento a conservar y valorar lo que nos hace únicos y diferentes”, concluye la directora de Marketing de Campofrío.

En un spot que abarca diferentes épocas y momentos históricos, el vestuario y la caracterización de los personajes han supuesto todo un reto solventado con mucha investigación y la involucración de familiares de los actores representados -la ropa que utilizan Sara Montiel o José Luis López Vázquez es original de ambos artistas - y la colaboración de las sastrerías de referencia en el ámbito cinematográfico.

Interpretada por la cantante Eva McBel, la melodía que acompaña a ‘Identiqué’ es una versión de “Eres tú”, tema con el que Mocedades representó a España en el festival de Eurovisión de 1973 y que se convirtió en un éxito internacional con más de 120 versiones en 16 idiomas.

Producida por Harry, el realizador Dionisio Naranjo se estrena en la dirección de una campaña de Campofrío de Navidad.

‘Identiqué’ estará desde este 17 de diciembre en redes sociales (hashtags #Identiqué y #NavidadCampofrío) y en los próximos días en televisión y cine.

Foto conjunta de casi todos los personajes que aparecen en el 'spot' de Campofrío.

Premio al anuncio de 2023

La campaña de Navidad de Campofrío, 'El anuncio de CampofrIA’, obtuvo una medalla de Plata al mejor Uso Innovador en Film y un Bronce en la categoría de Impacto en Medio, en la 38ª edición del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol, el certamen que reconoce los mejores trabajos creativos del marketing y publicidad.

'El anuncio de CampofrIA' es una idea original de This is Libre producida por Landia, cuya estrategia de comunicación corrió a cargo de Lasker. Las tres agencias fueron premiadas junto a Campofrío en esta nueva edición celebrada en Málaga, a la que han concurrido numerosas campañas procedentes de Latinoamérica y Estados Unidos.

Campofrío sentaba el pasado año a su cena de Navidad a la Inteligencia Artificial con el objetivo de ayudar a entender su naturaleza, su funcionamiento y reflexionar sobre su aportación a la sociedad. Para ello, desarrolló una campaña en dos originales fases que comenzaba con un primer anuncio de “chichinabo” que respondía al guion solicitado a una herramienta de la IA.

Tras 48 horas de emisión cosechando, a la par, críticas y expectación, 'El anuncio de CampofrIA' era intervenido por Carlos Areces creando un nuevo spot repleto de emoción, talento, creatividad y nuestra forma de ser que, con la colaboración de numerosos rostros de la actualidad, nos hacía reflexionar sobre la importancia de educar en valores a esta herramienta tecnológica.

"Este nuevo reconocimiento nos anima a seguir innovando en nuestra forma de comunicar y de conectar con una audiencia que, cada año, espera que le sorprendamos con un asunto de actualidad que le invite a reflexionar y a afrontar los desafíos de la vida desde el optimismo", afirma Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Con más de 47,6 millones de visualizaciones en RRSS, 'El anuncio de CampofrIA' obtuvo un récord histórico de impresiones y alcanzó un recuerdo de marca del 68%, 7,4 puntos por encima del benchmark. Asimismo, la campaña alcanzó una cobertura en medios de comunicación por valor de 6,7 millones de euros, incluyendo las portadas de los principales diarios y reportajes en los informativos y magazines de mayor audiencia, tanto en radio como en televisión.

Junto a Carlos Areces, que repetía como protagonista, 'El anuncio de CampofrIA' contó con la participación de diversos rostros conocidos como las futbolistas Alexia Putellas y Eva Navarro; el cantaor José Mercé; las actrices Malena Alterio y Gloria Ramos; humoristas como Ana Morgade y Fofito; influencers como David Nano JR y los raperos Bnet y Chuty.