El curioso y enigmático nombre que le han puesto a la primera niña nacida en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy en día, a los niños ya no se les bautiza con el nombre del santo del día de su nacimiento ni se les pone el nombre de la abuela materna. Hoy Burgos se inclina por nombres como David, que es el favorito de los últimos años, o José Luis, que es el segundo más común y bastante tradicional, aunque no tanto como en el caso de las niñas, entre las que triunfa el nombre de María en sus diferentes versiones. Un nombre tan castizo como María del Carmen es el más frecuente.

Pero en los últimos años se aprecia una tendencia cada vez mayor a emplear nombres de origen extranjero, pero convenientemente castellanizado. Ìzan, Débora, Cristian, Liam, Seila, Jenifer o Kevin son comunes en las escuelas infantiles entre los alumnos, como también nombres muy tradicionales como los muy burgaleses de Rodrigo, Diego, Alonso, Nuño, Álvar, Jimena, Gadea o Elvira.

Por la cada vez más presente inmigración en tierras burgalesas, los nombres de origen hispano americano, árabe o de la Europa del Este también se están multiplicando en las aulas de la ciudad. Los Mohamed, Sofía, Usman, Nelson, Dulce, Adriel, Florin, Mihail o Abigail están a la orden del día. Pero, además, siempre hay padres que quieren ser originales y eligen nombres sin una clara relación ni con el lugar de nacimiento ni con su cultura. Nombres como Noa, Axa, Ada o Nil, entre otros, salpican la lista de alumnos que repasan los profesores en el aula.

Atrás quedan los nombres más clásicos que hoy en día sólo portan los abuelos. Nombres como Aniceto, Cristeta, Petra, Basilio, Segundo o Nicomedes se van quedando en el olvido y en Huerta de Rey, que es el pueblo burgalés conocido en el mundo entero por lo raro de los nombres de sus vecinos.

El enigmático nombre del primer bebé del año en Burgos, una niña que nació el jueves 2 de enero

Pero a la hora de ser originales, hay que mencionar a los padres del primer bebé nacido en Burgos en este 2025, que es una niña que vino al mundo en la madrugada de este jueves 2 de enero, según han informado fuentes hospitalarias.

La niña nació en el hospital universitario de Burgos minutos antes de las cuatro de la mañana y se encuentra en perfecto estado junto a su madre y su padre, quienes han preferido no dar ningún detalle ni de la niña ni de la familia que forman. Ha trascendido únicamente que la madre dio a luz a las 03:56h madrugada.

Ni siquiera han accedido a posar para la tradicional fotografía con la que se ilustra cada año el nacimiento del primer bebé del año. Sólo han querido dar a conocer el nombre de su hija recién nacida, un nombre compuesto del que no hay ninguna referencia en España ni tampoco aparece en otras culturas al buscar referencias en otros países e idiomas.

La primera niña nacida en Burgos en este año 2025 se llamara, porque así lo han decidido sus padres, Hontogenia Nigerato, , según han informado fuentes hospitalarias.

Un nombre enigmático

El nombre "Hontogenia Nigerato" no corresponde a un nombre tradicional en ninguna cultura conocida. El término "Hontogenia" podría ser una variación de "ontogenia", que en biología se refiere al desarrollo de un organismo desde la fertilización hasta su forma adulta.

Sin embargo, no parece que existan registros de que "Hontogenia" o "Nigerato" tengan significados específicos en otras lenguas o culturas fuera de España. Por tanto, y como los progenitores prefieren no dar detalles y es obligado respetar su decisión, sólo cabe especular con que es posible que se trate de un nombre único o inventado por los padres sin una etimología particular.

¿Es legal poner a un niño ese tipo de nombres?

En España, los nombres con los que los recién nacidos son inscritos en el Registro Civil están regulados por ciertas normas establecidas en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, así como por interpretaciones y criterios administrativos. Según la normativa, los principales requisitos para inscribir un nombre son que no se perjudique a la persona inscrita, por lo que el nombre no debe ser considerado ofensivo, extravagante o humillante.

Además, debe permitir que se identifique claramente el sexo del recién nacidoñ. Aunque en los últimos años este criterio se ha flexibilizado, el nombre debe permitir identificar el género o ser neutro.

Tampoco se puede poner a un bebé un nombre que sea un apellido, salvo que esté consagrado por el uso.

La norma indica que no se puede incluir más de un compuesto en el nombre a adjudicar al bebé. Por ejemplo, se acepta "María del Carmen", pero no nombres compuestos excesivamente largos.

En el caso del nombre "Hontogenia Nigerato" con el que se registrará en las próximas horas a la primera nacida en Burgos en 2025, se podrían generar dudas en cuanto a si es un nombre adecuado, ya que no es un nombre común y su raíz ("ontogenia") es un término técnico en biología. Sin embargo, la normativa permite nombres inventados si no son ofensivos.

"Nigerato" parece aún más inusual y podría interpretarse como extravagante o confuso, aunque su raíz podría ser Níger, que es el nombre de un río y un país africano.

Estas dudas a propósito de un nombre tan peculiar podrían ser un obstáculo dependiendo del criterio del funcionario del Registro Civil que realice la inscripción, aunque la práctica indica que pese a que se trate de un nombre es inusual, podría inscribirse sin mayor problema si no se considera extravagante o perjudicial para la menor. En los casos más dudosos, el Registro Civil podría solicitar una evaluación o informe adicional antes de permitir el registro.