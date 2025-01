Oleada de robos en coches en Navidad: «Son reincidentes que están actuando con más asiduidad»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Aparqué por la noche y a las 9 de la mañana, cuando fui a coger la furgoneta, estaba el cristal roto». A Francisco, vecino de Gamonal, nunca antes le había sucedido algo parecido. ¿Robo o gamberrada? No tardó en descubrir que le faltaba un regalo de Reyes que tenía intención de devolver en Correos ese mismo día, el martes 7 de enero.

Por la forma del paquete «pensarían que era un ordenador», pero nada más lejos de la realidad. Aparte, también le birlaron una gorra y unos tapones para los oídos a medida que, obviamente, «no van a poder usar». La parte trasera, donde tenía más cosas aunque ninguna de valor, ni la tocaron.

Estupefacto, decidió meter inmediatamente su vehículo en el garaje. Para evitar otro saqueo y porque «estaba lloviendo». Antes, claro está, hizo varias fotos para interponer la pertinente denuncia en Comisaría. Una vez allí, la Policía Nacional le hizo saber que no había sido el único. Según le dijeron, «en las noches del 5 al 6 y del 6 al 7 hubo bastantes robos».

Después de mostrar las fotografías, y en vista de que «no habían robado nada atrás y ni abrieron la puerta», se descartó la intervención de la Policía Científica para tomar huellas. Al día siguiente, cuando fue a dejar a sus hijos al colegio, salió el tema y otros padres le comentaron que «también vieron dos coches con las lunas rotas».

«Tenemos temporalmente una incidencia más elevada en comparación con etapas pasadas», confirman fuentes policiales a este periódico. También puede dar fe el empleado de un taller perteneciente a un importante concesionario de la ciudad. Tan solo el martes, seis clientes acudieron con las lunas rotas.

Resulta evidente que a lo largo de esta última Navidad se ha producido una oleada de robos en vehículos. Tampoco como para generar alarma social, y menos aún para hablar de zonas concretas con mayor incidencia porque, tal y como subrayan desde la Policía, esto «puede ocurrir en cualquier parte de la ciudad».

¿Quién está detrás de estos delitos? «La hipótesis y los hechos indican que son delincuentes con problemas de toxicomanía, reincidentes habituales que están actuando con más asiduidad». Dicho de otra forma, viejos conocidos de la Policía que hacen lo que sea por sufragarse sus dosis con un «modus operandi carente de cualquier tipo de profesionalidad».

Al margen de las fiestas, que también se han saldado con unos cuantos actos vandálicos contra el mobiliario navideño, lo cierto es que esta clase de delitos experimentaron un repunte durante los nueve primeros meses de 2024 en relación al ejercicio anterior. Si nos circunscribimos únicamente a Burgos capital, en este periodo se denunciaron 48 sustracciones en vehículos, un 41% más en términos interanuales.

También se cometieron más robos tanto en Aranda de Duero como en Miranda de Ebro, con sendos incrementos del 25 y del 23,1% en comparación con los tres primeros trimestres de 2023. Así lo refleja la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge una subida del 29,5% en el conjunto de la provincia al pasar de 61 a a 79 sustracciones.

Como es lógico, la Policía Nacional no baja la guardia y continúa desarrollando labores de «prevención y presencia disuasoria» sin perder de vista la «investigación de los hechos ya ocurridos». Las fuentes consultadas por este diario aseguran además que se tiene localizados a «ciertos individuos», sospechosos habituales, sobre los que se «está detrás» por su predisposición a dar este tipo de ‘palos’.

Normalmente, «se consiguen esclarecer los hechos y poner a los presuntos autores a disposición judicial». El problema, subrayan las mismas fuentes, es que «el reproche penal no es alto» y, por ende, resulta «complicado que ingresen en prisión preventiva». También los hay, cómo no, que «entran y salen» de la cárcel por acumulación de delitos debido a que sus penas no son demasiado elevadas.

Con la ventanilla de su furgoneta ya reparada, Francisco espera no volver a llevarse tan desagradable sorpresa. También confía en que se localice al autor -o autores- de los hechos. Él, por si acaso, visitará alguna tienda de artículos de segunda mano para ver si localiza el regalo que iba a devolver.