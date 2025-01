Clamor popular contra la «amenaza» de los aparcamientos en altura en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En la víspera del pleno en el que el Ayuntamiento de Burgos dará luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), más de medio millar de personas se han concentrado este jueves en la Plaza Mayor para expresar su más profundo rechazo a la construcción de aparcamientos en altura. Una «amenaza para todos los espacios de la ciudad», tal y como advertía el portavoz de la plataforma María Amigo, Santos Martín, al sentar un peligroso precedente: la posibilidad de levantar este tipo de dotaciones en «cualquier vial y parcela dotacional».

La protesta, también secundada por la plataforma No al Parking en Altura junto a los Coles, volvió a poner de relieve la preocupación latente entre los vecinos de Gamonal y de la zona sur, especialmente entre las madres y padres de los alumnos del colegio Sierra de Atapuerca y la escuela infantil Los Gigantillos. «No quieren entender ni escuchar todas las argumentaciones y motivos que exponemos para justificar nuestra oposición», denunciaba la representante de esta agrupación, Nuria Jorge, mientras insistía en que su rechazo a este tipo de proyectos cuenta con el aval de «organismos oficiales y de salud pública nacionales, europeos e internacionales».

Con 8.000 firmas a modo de aval, Jorge se mostró convencida de que la alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, pretenden «continuar adelante con sus proyectos y no atender a las reclamaciones» por mucho que digan que «no se hará si los vecinos no quieren». Martín, por su parte, remarcó la «excepción que desde Patrimonio se ha hecho del casco histórico y del Camino de Santiago» dejando claro que se trata de un «agravio comparativo manifiesto». De lo contrario, el equipo de Gobierno no se opondría a esta «ofensa para el paisaje urbano» en la zona centro.

Convencido de que aún se está a tiempo de «paralizar» los párquines en altura en el bulevar y Gamonal, el portavoz de María Amigo matizó que la construcción de estas dotaciones tendría sentido, atendiendo a «criterios de practicidad», en entornos industriales, de obra civil o áreas con gran afluencia puntual de vehículos como estadios deportivos. «Nunca en los espacios residenciales, en medio de los viales de las calles, y afectando a espacios tan sensibles como los entornos escolares donde vivimos constantemente vecinos y visitantes de nuestros barrios», apostilló.

Antes de la lectura del comunicado conjunto de ambas asociaciones, Martín enfatizaba que esta «política de hechos consumados» constituye una «locura urbanística» que, casi con total seguridad, «no existe en ningún Plan de Ordenación Urbana en España». En la misma línea, Jorge quiso poner el foco sobre el aumento de emisiones contaminantes cerca de entornos escolares, algo que sin duda «va a perjudicar la salud» de los escolares y también su «seguridad».

Pese a ser conscientes de que Manso «quiere tener los proyectos aprobados en un año», ninguno de estos dos colectivos acudirá al pleno para protestar, ni dentro ni fuera del Ayuntamiento. Sí asistirá, como viene haciendo desde hace cuatro meses, el representante de María Amigo para formular una nueva pregunta. No espera mucho, eso sí, porque hasta el momento «ninguna de las que se han hecho sido contestadas».