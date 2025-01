Los nuevos jardines hasta la estación de tren contarán con sendas y carril bici

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El estudio de arquitectura burgalés ‘AJO’ será el encargado de redactar el proyecto de ajardinamiento de las parcelas de titularidad pública entre la avenida Baleares y Príncipes de Asturias, que promueve la Concejalía de Medio Ambiente.

Este es uno de los primeros pasos para la recuperación medioambiental de una extensión de 5,69 hectáreas de terreno, desde la confluencia con la avenida Islas Canarias, hasta la calle Padre Conde, a la altura de la estación de tren Rosa Manzano. Todas estas parcelas municipales se convertirán en zonas verdes cuidadas con nuevas plantaciones de arbolado, jardines y, según aparece en el pliego, se configurará carril bici donde se carezca de esta vía. El proyecto se completará con sendas peatonales, nuevos parques infantiles, zonas estanciales, parque de calistenia y también de elementos biosaludables.

Será necesario instalar nuevo alumbrado y mobiliario urbano, como fuentes y bancos, en las zonas estanciales que configurarán todo un nuevo paseo, cuyo coste estimado, a concretarse cuando se redacte el proyecto, podría superar los dos millones de euros.

La adjudicación del contrato para la redacción de este importante proyecto por la extensión a la que afecta, a la que se presentaron tres licitadores, se producía el pasado 16 de enero. Desde que se formalice la firma, los profesionales encargados tendrán seis meses para presentar los documentos al Ayuntamiento de Burgos. Por tanto, no será antes de junio o julio, cuando se conozca el resultado de las propuestas de AJO Taller de Arquitectura.

El importe del contrato es de 76.692 euros con los impuestos incluidos, aunque salía a licitación por una cantidad algo mayor, según describen los pliegos, que los situaban en 112.481 euros.

El tiempo de ejecución de las obras del que hablan los pliegos es de más de dos años y, desde la Concejalía de Medio Ambiente, se ha comentado la posibilidad de realizarlas por tramos debido a la extensión que abarca.

Por otro lado, el pasado viernes desde el grupo municipal socialista se criticaba la lentitud del equipo de Gobierno del Partido Popular para sacar adelante este proyecto. Cuando se presentó la idea, en octubre de 2023, se habló de tener la redacción del diseño para 2024. Sin embargo, a inicios de 2025 apenas se conoce el nombre de la empresa que se encargará de los documentos.

El viceportavoz del PSOE, Josué Temiño, considera que no va a estar listo hasta mediados de 2025 y no existe partida ninguna en el presupuesto para la ejecución de las obras. «Ayala decía que el 2024 era el año de los proyectos, pues estamos en 2025 y lo único que tenemos es el nombre de la empresa que lo va a redactar con un plazo de ejecución de 6 meses», indica, a la vez que recuerda que ya no será hasta 2026 cuando se incorpore alguna partida, en unas cuentas que el equipo de Gobierno en minoría tendría que pactar.