Una MIR burgalesa del HUBU: "Es difícil reducir las listas de espera porque no hay suficientes profesionales"

Beatriz Sancho Valderrama (Burgos, 1997) es residente de tercer año en el área de Neurología del Hospital Universitario de Burgos. Nos confiesa que de pequeña nunca había tenido claro que quería ser médica, pero a medida que se iba haciendo mayor, le iban gustando más las ciencias de la salud por las salidas que iba a tener, y decidió estudiar Medicina.

Valora muy positivamente su vuelta a Burgos después de haber cursado la carrera fuera y prepararse el MIR en Oviedo. Ensalza las instalaciones y el trabajo de su área por ser reconocidas a nivel nacional, pero se queja de la forma en la que está construido el hospital en su conjunto, con una sala de urgencias que en ocasiones se queda pequeña.

La doctora no considera una 'amenaza' la sanidad privada, porque al final la gente busca una "solución rápida" a las listas de espera, que afirma que están "sobrecargadas".

Nos da su punto de vista sobre las últimas declaraciones de la ministra Mónica García, sobre la reducción en los turnos de las guardias de 24 horas, diciendo que actualmente hay una "sobrecarga" de trabajo, y que "llegaría a algún tipo de solución" porque la prohibición de que los jefes de servicio puedan ejercer en medicina privada puede "afectar a sus derechos". Ve con positividad las nuevas facultades de medicina para Burgos o para León. Cree que va a ser "enriquecedor" el poder formar parte de la formación de nuevos médicos.

Por último, nos cuenta su experiencia en la preparación del examen MIR y sus consejos para quienes vayan a realizarlo.

P.- Tras más de tres años en el HUBU, ¿cómo valoras la experiencia adquirida en este tiempo?¿Por qué elegiste Burgos para realizar la residencia?

R.- Elegí la residencia en Burgos en primer lugar porque soy de aquí y me apetecía volver a casa y volver con mi gente. Desde que comencé la carrera de medicina decidí bastante pronto que quería hacer neurología. Me informé un poco y vi que Burgos estaba muy bien. Hay una unidad de ictus que es muy potente, que está muy recocida, también hay una unidad de trastornos del movimiento. Hay muchos profesionales y siempre me han tratado muy bien. El HUBU tiene un tamaño muy bueno para hacer neurología, en general siempre te tratan bien los adjuntos, aprendes un montón de cosas. Estoy muy contenta con mi elección.

P.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del Hospital y en concreto en el área de Neurología?

R.- La forma en la que está construido, según para qué cosas, puede resultar un poco inconveniente. El acceso, formado por dos entradas situadas en dos extremos, puede ser incómodo para las personas con movilidad reducida. Las indicaciones para ir a las consultas no son las mejores, y la gente se puede perder un poco. También la zona de urgencias es muy pequeña y es frecuente que se acumulen los pacientes en los pasillos.

P.- ¿Supone la medicina privada una amenaza para la sanidad pública?

R.- Tanto como una amenaza tampoco diría. Al final, la sanidad pública tiene mucha presión asistencial, muchas listas de espera que es muy difícil disminuir porque no hay suficientes profesionales. Las agendas están muy sobrecargadas y se sale muy tarde en general. La gente suele buscar una solución yéndose a un médico privado sobre todo en el tema de las consultas, que les pueden atender más rápido y darles una solución a corto plazo. Cuando se trata de problemas de salud más graves, en ictus por ejemplo, los pacientes suelen optar por la sanidad pública. Muchos profesionales optan por la sanidad privada para tener modelo de vida para no tener que realizar las guardias que son obligatorias optan también por la sanidad privada.

P.- En relación con esto, ¿Cómo valoras el anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, para prohibir que los jefes de servicio puedan ejercer en la medicina privada?



R.- Yo creo que el objetivo de la ministra probablemente sea que los jefes de servicio puedan dedicarse plenamente a su labor y velar por el servicio en cuestión. Probablemente la forma de hacerlo prohibiéndoles ejercer en la sanidad privada puede afectar a sus derechos. Buscaría algún tipo de solución, facilitándoles su labor como jefes de servicio más que prohibiéndoles hacer otras cosas.

P.- Gran parte de las competencias en sanidad son de la comunidad autónoma pero la ministra de Sanidad ha prometido reducir el horario de las guardias para que no sean de 24 horas, ¿cómo funcionan actualmente las guardias?, ¿Qué cambios demandas en este aspecto?



R.- Como su propio nombre indica, en una guardia de 24 horas se entra a las ocho de la mañana y se sale a las ocho del día siguiente. A mí personalmente se me hacen un poco duras sobre todo a partir de las diez de la noche, según como se de la guardia. Hay veces que solo puedes parar para comer y para cenar, dependiendo de las circunstancias. Es mucha sobrecarga. Luego por la noche hay veces que no puedo dormir bien. El día siguiente sí que tenemos día libre, pero si no has descansado suficiente dedicas ese día a ello, dejando de lado estudiar o hacer otras cosas.

No si hay suficientes médicos para asumir un sistema en el que no haya guardias de 24 horas. A muy pocos médicos conozco que les gusten las guardias. Que haya médico por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche supone muchos profesionales, con menos consultas y más listas de espera.

P.- Estamos llegando al pico de la gripe y estamos en una de las comunidades autónomas más envejecidas. Muchos pacientes se quejan de la saturación en urgencias tardando mucho en que les atiendan. ¿Es algo estacional? ¿Crees que se hace un mal uso de urgencias o que se podría solucionar contratando a más profesionales?



R.- La saturación en urgencias ocurre durante todo el año, no es algo estacional. Hay épocas del año que está más, con la gripe, o menos saturadas, en verano. Si que se hace un mal uso de las urgencias, pero creo que es por desconocimiento. Falta formación en cuanto a la sanidad. Hay gente que viene pensando en que pueden tener algo grave y luego no lo es. Desde la educación, en las escuelas se debería informar para saber cuando preocuparnos y cuando no. Los centros de salud también están saturados, cuando te dan una cita para muchos días, no puedes esperar tantos días para que te vea un médico. Al final la gente acaba la gente yendo a urgencias, por lo cual acaba aumentando el tiempo de espera allí.

Cuando se colapsan los centros de salud, luego se colapsan los de urgencias. Por el contrario, si se llegase a disminuir el tiempo en urgencias la gente seguiría haciendo un mal uso, porque la gente no se lo pensaría dos veces antes de acudir.

P.- Han pasado casi cinco años de la pandemia y de la cita a las ocho de la tarde para aplaudir a los sanitarios. ¿Veis si los pacientes son más comprensivos con vuestro trabajo o es todo lo contrario?

R.- Hay un poco de todo. Hay pacientes que siempre están muy agradecidos con la labor que hacemos lo sanitarios en general. Como todo en la vida hay pacientes que también lo entienden menos, depende de cada uno, de la manera de afrontar las cosas, de la patología que tengan o del tiempo de espera que lleven. Yo empecé a trabajar después de la pandemia, no tengo una comparativa de como se hacía anteriormente.

P.- Pronto habrá una nueva facultad de medicina para Burgos y para León, ¿cómo lo valoras?

R.- No estoy muy informada al respecto. En cuanto a que haya estudiantes en el HUBU, pienso que es algo enriquecedor. Tener a quien enseñar, da un poco de vida y hace que estés también mas actualizado para ofrecer la mejor formación.

P.- Hace unos días , el 25 de enero, muchos estudiantes de medicina han realizado la prueba MIR, ¿Cómo viviste esta etapa y qué consejo das a los que la vayan a realizar?

R.- Fue casi un año en el que estuvimos estudiando muchas horas seguidas, después de la carrera ya estábamos acostumbrados a ello. Yo no lo llevé mal. Me fui a Oviedo a un piso con otras estudiantes de medicina, entre todas nos apoyábamos bastante. Intentaba seguir una rutina, estudiaba diez horas al día, intentaba comer a mediodía , iba al gimnasio una hora, y por la noche siempre cenábamos juntas y hacíamos vida en común. Lo más importante es no perder el norte mientras estudias el MIR, estudiar tus horas pero no olvidarte de descansar. Yo iba al gimnasio, pero es importante hacer algo que te permita desconectar, por que si no las horas de estudio no te cunden. Hay que mantener la cabeza fría, al final es un examen, el descanso es muy importante. Si va mal, siempre habrá otra oportunidad.