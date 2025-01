La Audiencia de Burgos confirma la pena a un despedido por acosar a dos empleadas de una empresa de trabajo temporal

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la condena de 12 meses de multa, a razón de 8 euros diarios, del Juzgado de lo Penal 2 a un hombre por hostigar a dos empleadas de una empresa de trabajo temporal tras ser despedido de Carnes Selectas en el año 2019. El tribunal condenaba a esta persona a indemnizar con 1.000 euros a cada de las víctimas de su hostigamiento.

En los hechos probados de la sentencia de primera instancia se recoge que el condenado trabajaba en la empresa Carnes Selectas a través de una empresa trabajo temporal y fue despedido. Al no estar conforme con el despido, el acusado se presentó en una de las oficinas de la empresa de trabajo temporal, donde mantuvo un encuentro con la directora, en el que empezó a gritar, a dar golpes y a proferir insultos como «hija de puta, sinvergüenza, feminazi, enferma del sexo, corrupta, tenéis la culpa de todo», que escucharon el resto de empleadas de la oficina.

Durante un año, el condenado envió mensajes al whatsapp del teléfono corporativo de la empresa temporal que utilizaba otra empleada, con insultos como expresiones como: «enfermas del coño», «abusadoras sexuales», «acosadoras sexuales», «mentirosas», «acosadoras patológicas», «mafiosas», «negligentes», «psicópatas», «infractoras», «misándricas», «homofóbicas».

También las acusaba de haber realizado una campaña de desprestigio, « acosadoras laborales, sexuales, y de mi vida privada y la caza de brujas que habéis hecho con mi sexualidad y la película pornográfica que habéis provocado». Entre el 10 de septiembre de 2019 y el 21 de septiembre de 2021 envío cerca de 400 audios con contenido amenazante y con insultos.

El 21 de septiembre de 2021 publicó en Facebook mensaje en el que se imputaba a estas dos empleados de la empresa de trabajo temporal un delito de acoso sexual afirmando. «Me dijeron que iban a curar mi homosexualidad follándome que yo era una aberración que yo nacía hombre», publicó. La campaña de acoso continuó con correos electrónicos y mensajes.

Esto hizo que estas dos empleadas de la empresa de trabajo temporal cambiaran hábitos, además de modificarse la forma de entrar en la oficina y horarios de trabajo o que las empleadas salieran solas de la oficina. Esta situación hizo que ambas sufrieran un trastorno de ansiedad por que el tuvieron que recibir tratamiento psicológico.

El acusado recurrió la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 al considerar, en primer lugar, que no se trataba de un delito de acoso. En este caso, la juez de lo Penal considera que cometió un delito de hostigamiento, un tipo de acoso. En el juicio, las víctimas recordaron que ellas no despidieron al acusado, sino que fue la empresa de empleo temporal, tras recibir quejas de los compañeros de trabajo, la que lo despidió. El acusado no compareció en el juicio para mostrar su versión de los hechos.