¿Qué te gusta más, la pizza o la pizza gratis?

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si hay algo mejor que una sabrosa pizza, es una pizza sabrosa… ¡y gratis! Telepizza ha decidido celebrar el Día de la Pizza con un regalo irresistible: porciones sin coste para todo el que se acerque a sus locales el próximo jueves 6 de febrero por la tarde. Sí, has leído bien, ¡gratis total!

La marca, con casi cuatro décadas de historia, quiere que nadie se quede sin su trozo de felicidad y, por eso, repartirá pizza en 400 de sus restaurantes en toda España. En Burgos, la iniciativa llega a varios puntos de la capital pero también de la provincia, desde la Avenida de la Paz hasta la emblemática Plaza Vega, sin olvidar otras zonas como en la calle Villadiego junto a la Facultad de Humanidades o en Gamonal, en Severo Ochoa. También se suman locales como el de Medina de Pomar, porque la pizza gratis no tiene fronteras.

Duda existencial: ¿Pizza o pizza gratis?

El Día de la Pizza se celebra el domingo 9 de febrero, pero Telepizza ha decidido adelantarse con esta sabrosa sorpresa. Y no es para menos: el año pasado, vendió más de treinta millones de pizzas en España, con la Barbacoa como la favorita indiscutible. Así que, si aún no has probado la tuya o simplemente no puedes resistirte a una buena porción sin pagar ni un euro, ya sabes dónde estar este jueves por la tarde.

Ojo, que las porciones no serán infinitas. Se regalarán hasta agotar existencias con un límite de una porción por persona. Consulta el horario en la tienda a la que quieras acudir. ⬇

Día de la Pizza en Burgos 🍕 Día de la Pizza en Burgos: Locales Adheridos 🍕 Local Dirección Burgos (Avda Paz) Avda. la Paz, 18. Bajo, BURGOS Burgos (El Pilar) C/ Coimbra, nº 2-4, esq. C/ Villadiego, BURGOS Burgos (Plaza Vega) C/ San Cosme, 2, BURGOS Burgos (Roma) Plaza Roma 13, esquina Alejandro Yagüe, BURGOS Burgos (Severo) Severo Ochoa, 29, BURGOS Medina de Pomar Velázquez, 3, bajo, BURGOS

¡Corre, que vuelan… o mejor dicho, que se las comen!