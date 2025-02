La Casa de Acogida San Vicente de Paúl recibirá alimentos y asesoramiento de la Fundación Alimerka

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Casa de Acogida San Vicente de Paúl, que presta ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en Burgos, se suma al programa de apoyo a comedores sociales de la Fundación Alimerka.

Sor Manuela Rubio, directora del centro, ha destacado la importancia de este respaldo, ya que "si la alimentación escasea, si la alimentación es débil, si no tiene todo lo necesario, la persona no puede hacer una vida normalizada. La Fundación Alimerka va a contribuir no solo a dar la comida, sino a que muchas personas tengan su lugar en la sociedad".

Gracias a esta colaboración, el comedor del centro recibirá ayuda en especie y asesoramiento en nutrición y seguridad alimentaria, con el objetivo de mejorar la calidad y el equilibrio de los menús que ofrece a sus usuarios.

"El compromiso con la sociedad burgalesa es manifiesto a lo largo de la última década. Un compromiso que se refuerza hoy con este vínculo con San Vicente de Paúl, una Casa de Acogida con tanto peso en la ciudad", ha señalado Antonio Blanco Prieto, director de la Fundación. Este acuerdo refuerza la labor que la Fundación Alimerka lleva desarrollando en Burgos desde hace más de una década, con iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Con la incorporación de su comedor social a este programa, la Fundación Alimerka amplía su red de colaboración en Castilla y León, donde ya presta apoyo a entidades como la Asociación Leonesa de Caridad o Casa Betania en Zamora.

Un programa que garantiza una alimentación más saludable

La colaboración con la Casa de Acogida forma parte del plan de asistencia alimentaria de la Fundación Alimerka, que desde 2009 trabaja para mejorar la calidad de los alimentos destinados a entidades sociales. A través de este programa, se facilita el acceso a productos frescos, un recurso que no siempre está presente en las donaciones convencionales y que permite ofrecer menús más variados y equilibrados.

Además, las entidades beneficiarias participan en el programa "Alimentos sin Desperdicio", una iniciativa que permite recoger diariamente excedentes de los supermercados Alimerka y distribuirlos entre más de 70 organizaciones sociales.

Con esta nueva colaboración en Burgos, la Fundación Alimerka sigue apoyando la asistencia alimentaria y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.