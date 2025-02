Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El tejido empresarial burgalés confía en el año 2025. El estudio semestral que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) sobre el Índice de Confianza Empresarial de Burgos (ICE) así lo corrobora. El 36% del centenar de compañías de Burgos que han participado en el estudio es optimista con 2025. «Aumenta la confianza en mejorar y crecer en este año y además una de cada tres empresas busca ampliar plantilla en este ejercicio», señaló el director del estudio, Íñigo Llarena.

El estudio, que se realiza desde hace once años con dos estudios anuales, muestra una «tendencia evolutiva interesante». Y en 2025 la mitad de las empresas ven con optimismo el 2025 pero la confianza en una evolución positiva cae respecto al 63% que registró 2021. Cae también el número de compañías que creen que este año no mejorará pero no empeorará. Pero sube la sensación de empeoramiento. Escala del 18% en el informe de hace un año al 26% en 2024.

En cuanto a facturación. «Aunque la mitad de las empresas burgalesas han seguido creciendo este año respecto al anterior pero preocupa que el porcentaje de empresas que manifiestan un empeoramiento aumenta», explica Llarena.

Aunque Burgos tiene buenos datos de empleo, la cifra de creación de nuevos puestos de trabajo seguirá al alza. Al menos es la percepción de una de cada tres empresas encuestadas. Sólo un 14% tiene en mente reducir masa salarial. La cifra de empresas que piensa abrir procesos de contratación prácticamente se dobla respecto a 2024 cuando el 18% creía que iba a aumentar el porcentaje de empresas con intención de contratar más.

Una cifra que podría ser mayor si no hubiera dificultades de contratación en diferentes perfiles y sectores. «Hay problemas para encontrar trabajadores en todos los sectores un chófer en comercio exterior, camareros en hostelería... y también es difícil encontrar gente con un tipo de especialización concreta que no encuentras gente», señaló el tesorero de FAE, Ignacio San Millán.

A este respecto, la patronal mostró sus reticencias a los cambios en la jornada laboral de manera estandarizada en todo el territorio nacional y en todos los sectores. «Creo que se debería recuperar el Diálogo Social, quien mejor conoce el sector son las empresas y los trabajadores, ha funcionado bien en las últimas décadas y no se tiene que regular mediante un real decreto», apuntó la secretaria general de FAE, Emiliana Molero.