Los catrines de la Recreativa Castellana cantan las verdades (con humor). De Xpande, Prepay y las monjas de Belorado a la Dana y el Borbón

El paseo de este domingo de Carnaval por el centro de Burgos, salpicado a ratos por pequeños copos de nieve y mucho frío, estaba marcado por la presencia de los catrines de las Peña Recreativa Castellana y los personajes del carnaval tradicional que varios grupos de danza replegaban por las calles para sorpresa, y alguna que otra carrera, de los viandantes que se encontraban con zamarracos, tarascas y otros personajes del carnaval tradicional. Disfraces entre el público, mas bien pocos, pero ganas de escuchar las chirigotas de la Recreativa Castellana, muchas.

Desde el paseo del Espolón, el ritmo de la batucada de los Gurus avanzaban desde el Palacio de la Diputación Provincial los personajes mexicanos de la peña que coincidían con los Zagales y sus personajes tradicionales. Los carnavales de hoy, con mucho sarcasmo e ironía, con los antruejos del pasado que perduran gracias al trabajo de las agrupaciones de folclore tradicional que divertían, como hace decenas de años, a los mas pequeños que paseaban por el Espolón.

Una de las citas tradicionales del Carnaval es el concierto de las Chirigotas que en la puerta del Sarmental cantan cada ano los integrantes de la Peña Recreativa Castellana. En sus siete coplas ( y siete cortos) no dejaron pasar ni una noticia de actualidad ante un público entregado y exigente que asentía a algunas estrofas y se enfadaban ante alguna improvisacion sobre el contenido del guión repartido en forma de programa. Era la biblia del domingo de hoy para los más fervorosos que seguian al ritmo de la comparsa aunque otros no soltaban el móvil para inmortalizar el momento.

La sorna empezó con ‘Una ciudad que se Xpande’ a ritmo de la Potra Salvaje para decir «una ciudad que se xpande. Que al paso que lleva, se irá a la mierda». Recuerdan otros tiempos con «no quiero excusas ni quejas, o me echo a las calles ¡Verás tú qué guerra! Si copo los titurales internacionales por antisistema». En esta cita no quedó nada sin relatar: el parking en altura «menuda mierda de solución», el disuasorio, las torres que «no dejan ver las agujas de la Catedral», y la eterna pregunta «¿Cuándo habrá planes que hagan de Burgos un sitio mejor?».

El tradicional frío no se pudo dejar pasar, y más en una mañana de domingo con copos de nieve como atrezzo, pero tampoco las monjas de Belorado al ritmo de Paloma Blanca «vuestra elección ya tiene precio ¡la excomunión!». Y Prepay y el autobús con coplas que han rescatado de 11 años, porque «los políticos no aprenden». «Ay que pasa, ¡Cristina que nos estafan!, La tarjeta funciona, pero el bus no hace caja».

Entre los sombreros mexicanos y el ritmo de la batucada se colaban el zamarroque de Mecerreyes, las tarascas (de colores o austeras como la de Hacinas con una cabeza de caballo y sacos), la vaca ramona, el personaje de los trapos, la tia Pepa, los peleles, cachibirros... Todos equipados con accesorios tradicionales como las tijeras de las Machorras, las vejigas de vaca, la curra, las canas de meceryes...

«Tratamos de imitar lo que nos recuerdan en los pueblos, que nos cuentan, como se ha hecho siempre, desde la tradición oral y nosotros los reconstruimos a esa imagen y semejanza», explica Manuel director del grupo tradicional Los Zagales. Una información ya recogida, documentada y escrita «para que no se pierda».

En ese objetivo están también el Grupo Tradicional Gavilla que tras su tradicional Canto a las Marzas, el Domingo Gordo de Carnaval sacan sus antruejos como lo han hecho en los últimos 40 años. «Llevamos muchos años con todos estos elementos recuperando la tradición para que no se pierda», explica Jose María que comandaba a la veintena de personajes que daban sus carreras por el centro de la ciudad a mayores y pequeños.

Los antruejos se movieron con gracia y alguna que otra carrera por las calles del centro de Burgos.Oscar Corcuera

A los Zagales y Gavilla se unieron en el carnaval tradicional Justo del Rio, Estampas Burgalesas y Nuestra Señora de las Nieves que animaban desde el Espolón a la Plaza del Rey San Fernando, la calle de la Paloma y la Plaza Mayor.

Este año las carreras más cortas y menos gente porque «el da esta un poco complicado, cuando llueve o nieva, hay menos gente pero seguimos por mantener viva la tradición», asiente José María. Pero todos estos antruejos son una sorpresa para los pequeños, carreras esperadas para los que son un poco mas mayores y una grata sopresa para los turistas que por allí pasaban.

Entre el público algunos grupos disfrazados como los integrantes del Grupo Social Burgos con sede en la avenida Derechos Humanos que en las últimas semanas se han dedicado a confeccionar unos trajes de mariposas que otorgaban colorido entre el público.

Es el último domingo de Carnaval. Quedan dos días para que Don Carnal siga reinando entre los vivos. En la Llana de Afuera espera la Sardina su momento cumbre. Y a partir del miércoles de ceniza llegara el momento para que Doña Cuaresma se haga a las riendas del día a día.