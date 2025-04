El PSOE, sobre el posible freno a la nueva subida del agua: "Las cifras son tan sonrojantes que no se atreven"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE comprende la decisión del equipo de Gobierno de replantearse la nueva subida de la tasa del agua y lo relaciona con "lo sonrojante de las cifras" de las que habría que tirar para justificar esta medida. "No se atreven", aseguraba la concejal Sonia Rodríguez, convencida de lo imposible que resultará en todo caso confrontar el incremento -ya reconocido en las cuentas- con la "tozuda" realidad.

Y es que, a juicio de la oposición, tanto PP como Vox, responsable de Aguas de Burgos hasta el pasado mes de diciembre, basaron sus planes con "vaticinios imaginarios" que, "por supuesto, no se han cumplido", confirmando, según Rodríguez, que el año pasado se repercutía en las familias y en las empresas burgalesas un esfuerzo económico -del 9,5%- "del todo innecesario".

Se trata, en todo caso, de "la historia de un fracaso", añadía la edil, pues se ha comprobado en varias ocasiones, desde que en 2023 se anunciara la necesidad de subir la tarifa en cuestión, que los pronósticos de pérdidas millonarias no eran reales. "2023 cerró con 18 millones de euros en tesorería y ahora hay 24. Se habló de un saldo negativo de más de 4 millones en el primer ejercicio y finalmente, tres meses después, hubo un resultado positivo de 2,4. Lo mismo ocurría en 2024, año que arrojó un saldo neto positivo de 6,3 millones. Esto es un despropósito", clamaba Rodríguez, convencida de que las evidencias de que PP y Vox han cometido un error "son claras".

No debió parecerle tan evidente al magistrado de lo Contencioso-Administrativo que tumbaba la demanda del PSOE contra el 'tasazo', para gozo del actual responsable político del servicio, Juan Manuel Manso. Sin embargo, para los socialistas el PP no tiene demasiadas razones para celebrar una resolución que reconoce la existencia de serias "dudas de derecho" sobre la cuestión.

Al respecto, el edil Julio César Arnaiz señalaba que, aunque el juzgado "no ha atendido nuestra demanda, tampoco se puede decir que hayamos perdido", ya que "si se sabe leer la sentencia", se puede apreciar que el juez apoya su decisión, no tanto en la evidencia de la justificación defendida por el Ayuntamiento, como en la ausencia de un informe pericial que sostenga técnicamente la acusación formulada por la oposición, que centró sus 'razones' en que el incremento era un «atraco al bolsillo de los burgaleses» y que no se sustentaba en una «razón objetiva».

Arnaiz asumía la imposibilidad de competir, como formación política, con la Administración local en este terreno. "Ellos disparan con pólvora del rey y nosotros no tenemos los recursos económicos suficientes como para presentar estos documentos en cada una de las acciones que emprendemos contra las tropelías que en muchas ocasiones comete el Ayuntamiento", afirmaba.

Añadía, además, como "importante matiz", el hecho de que el juez no haya condenado en costas al PSOE pese a desestimar su demanda: "Cuando eso ocurre es porque el argumentario que manejas es fuerte".

Así, los socialistas sopesarán la oportunidad de recurrir esta decisión, pues quizá, dado el cambio de postura del equipo de Gobierno, podría no ser necesario. Lo reconocía Rodríguez, tras exigir al PP que consume el cambio de parecer apuntado con una modificación del presupuesto para 2025 de la sociedad Aguas de Burgos que, más allá de no aplicarla, suprima la subida contemplada.