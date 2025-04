El PP alerta de la eliminación del 40% de paradas interprovinciales de bus en la provincia de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados aprobó antes de Semana Santa una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que reclama al Ministerio de Transportes una revisión completa del nuevo mapa concesional estatal de transporte público interurbano por carretera.

Así lo explicó el diputado de la formación por Burgos, Ángel Ibáñez, quien alertó de que la propuesta de los socialistas «supondrá la desaparición del 40% de las paradas de la provincia burgalesa».

El texto, que no tiene efectos vinculantes, «salió adelante con el voto favorable de PP y del grupo mixto» y los votos en contra, entre otros, de PSOE y Vox, que «a pesar de erigirse como defensores del medio rural, lo abandonan por completo», lamentó el popular.

La propuesta no de ley de los populares pide «retirar el borrador del mapa concesional y que se elabore una nueva propuesta». Para ello, reclaman que se convoque «a la conferencia sectorial de Transporte para que el nuevo mapa tenga en cuenta a comunidades y ayuntamientos».

«Si el objetivo es transferirlo, es necesario acordar el mapa y reformular el planteamiento teniendo en cuenta realidad de los territorios y mantener un marco de financiación que permita a las comunidades cubrir el coste de los contratos de transporte que deje de prestar el Estado», aseveró Ibáñez.

En este sentido, el diputado burgalés recordó que «la estimación de coste hecha en caso de que las comunidades autónomas se hagan cargo de parte del servicio y se quiera llegar a todos los usuarios sería de 110 millones de euros y el ministerio únicamente ofrece 23 millones».

Se trata «de un engaño más por parte del Gobierno socialista», que «quiere impedir la conectividad de muchos pequeños pueblos». Ibáñez critica que, el Gobierno «quiere gestionar grandes líneas porque son las de mayor rentabilidad económica, mientras que deja las de más coste y rentabilidad social para las comunidades autónomas».

El mapa que propone el Gobierno central supondría «pasar de 9.000 a 1.400 paradas, dejando en funcionamiento 510 de las 966 rutas, lo que afectaría a 3 millones de viajeros». En Burgos, la propuesta implicaría a 78 municipios y supondría pasar de 171 a 102 paradas, lo que afectaría a 25.000 habitantes».

La mayor afectación de la provincia se encontraría «en el corredor este - oeste» y en «la zona norte, especialmente en Las Merindades», apuntó el diputado. Así las cosas, el popular lamenta que el nuevo mapa implicaría «desatender a las pequeñas poblaciones».

Una de esas pequeñas poblaciones afectadas sería Pradoluengo. Su alcaldesa, Susana Díez, asegura que el planteamiento causa «preocupación y desacuerdo» y afirma que «no se puede gobernar un país olvidando a los pueblos». Para la primera edil de la villa esta medida «supondrá un retroceso en la lucha contra la despoblación» porque «el transporte no es un lujo y no se puede dejar a quienes vivimos en medio rural». «Sin transporte no hay vida», sentencia.