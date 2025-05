Archivo Municipal. El PSOE acusa al PP de “arruinar ocho años de trabajo” por una opinión personal

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal socialista Daniel Garabito consideraba “decepcionante” la decisión de desechar el proyecto de ampliación del Archivo Municipal al solar contiguo al Palacio de Castilafé. Acusaba al PP de “arruinar el trabajo de muchas personas durante ocho años” por una opinión personal: “Lo paraliza porque a alguien no le gusta. Hay que tener cuajo”, insistía, para criticar la “falta de respeto” que, a su juicio, demostraba el equipo de Gobierno al anunciar este cambio de rumbo.

“¿Es necesario comunicarlo diciendo que no vas a hacer 'eso' delante de la Catedral como si la propuesta fuera un monstruo babeante?”, se preguntaba el edil del PSOE, para confesar que “a estas alturas de descalabros urbanísticos ya no pido mucho más que se cuiden las formas en los mensajes”.

Recordaba al hilo que la idea de ampliar el Archivo Municipal junto a su sede actual nacía en el último mandato de Javier Lacalle, por lo que no se trata de una iniciativa socialista, aunque Daniel de la Rosa optara por impulsarla cuando tomó las riendas municipales tras naufragar “por una serie de circunstancias burocráticas el primer concurso de ideas, lanzado en 2017.

El que fuera concejal del área entre 2019 y 2023 destacó que el PSOE, “por responsabilidad” y, dadas las carencias del espacio, se decidió dar continuidad a la propuesta, que además les parecía acertada. “Más de diez equipos de arquitectos muy punteros participaron en el segundo concurso de ideas con planteamientos muy atractivos y un jurado, que incluía a un profesional de reconocido prestigio, escogió al ganador”, indicaba, para añadir que era el fruto de muchos meses de trabajo antes de la selección, pero también después, pues los elegidos tuvieron que bregar con distintas instituciones para obtener los permisos oportunos, tanto de Patrimonio como de Icomos, al ubicarse el futuro edificio en una zona protegida.

Garabito concluía que la apuesta del PP es “profundamente equivocada” y resaltaba que su intención de comprar un inmueble y luego acondicionarlo no servirá para solventar las necesidades urgentes del Archivo Municipal a corto plazo. “Serán dos, tres o cuatro años de trámite”, auguró.

Mercado Norte: "Ligarlo al túnel es disparatado y lo retrasará"

También quiso pronunciarse sobre las modificaciones que se quieren introducir en el proyecto del Mercado Norte, detalladas ayer por el responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso. Más allá de aplaudir la rectificación del procedimiento administrativo por el que se ejecutarán los cambios en cuestión, Daniel Garabito puso el foco en las “necesidades sobrevenidas” que motivan algunos de ellos.

Se centró en particular en el empeño en ligar el que es un proyecto “de consenso” a otro que “hasta ahora solo ha suscitado polémica”, como es el túnel de la calle Santander. Y es que a su juicio carece de sentido introducir en el primero las rampas subterráneas que conecten con el segundo, principalmente porque “puede que ni siquiera se vaya a construir” y lo único que se consiga sea “retrasar el Mercado Norte al menos otro par de años”, pues el equipo redactor de esta modificación tendría que ponerse de acuerdo con el de la infraestructura subterránea, documento que no está siquiera licitado. “¿Cómo sabes a qué profundidad pones los accesos si desconoces los detalles del otro proyecto? ¿O se va a hacer una aproximación para introducir un posterior modificado? No sería sensato en una obra que va a costar al menos 20 millones. Me parece disparatado y un movimiento totalmente desacertado”, concluía.