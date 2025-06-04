El Recoletas Burgos Caja Rural sigue su apuesta firme por la cantera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Universidad de Burgos continúa configurando la plantilla de la próxima temporada y volverá a contar con tres de jugadores de la cantera del Club, en lo que será su tercera campaña consecutiva en División de Honor.

Tres de esos jugadores de cantera vuelven a dar un paso al frente para lograr cumplir con el objetivo de llegar a una final y luchar por un título. Se trata de Pablo Mata, Juan Peña y Adrián García.

El club presume actualmente de poder contar con una escuela que ha ido creciendo con el tiempo, gracias a la apuesta del club burgalés por la formación, durante los últimos años. En su objetivo se encuentra la inversión progresiva que se pretende conseguir, por medio del crecimiento y evolución de jugadores locales, permitiéndoles desempeñar un rol de importancia dentro de la plantilla del primer equipo.

Imagen de Iván García 'Sevi'.ECB

Estas incorporaciones facilitan de forma sustancial al Club, los criterios exigidos en la clasificación de los jugadores por la Federación de Rugby para la División de Honor, con el objetivo de potenciar el talento formado en las diversas academias y categorías base del oval nacional.

Pablo Mata, con 22 años, desempeña el papel como medio melé. Por su parte, Adrián García ‘Sevi’, de 23 años, ocupa la posición de pilier, mide 1.76 metros y pesa 95 kilos. Mientras, Juan Peña, con 23 años, 72 kilos y 1.73 metros, ejerce como zaguero o apertura.

El entrenador del equipo burgalés José Basso reconoce el valor que los canteranos aportan al equipo. “La experiencia de entrenar y sumergirse en el entorno del primer equipo promete un continuo desarrollo para estos jóvenes deportistas burgaleses que seguirán formándose al mejor nivel posible”.

Así las cosas, el club continúa marcándose retos que permitan crecer a todos los jóvenes de la cantera. En este sentido, se trabaja en potenciar el proyecto de formación y que lograr alcanzar el debut en División de Honor, siga siendo un atractivo para los jugadores de la escuela. La forma en la que se desarrollan los jugadores, a nivel profesional y personal es lo que hace más grande al club.

Por su parte Nicolas Herreros apunta que "la idea es que haya un equilibrio en la plantilla, e incorporar poco a poco el mayor número de jugadores de la cantera al primer equipo. Cada uno de ellos se lo ha ganado a pulso. A pesar de las dificultades para sumar minutos de juego, están comprometidos al 100%, con muchas ganas de seguir aprendiendo, muy disciplinados, por lo que estamos seguros de que aportarán mucho al equipo esta campaña.