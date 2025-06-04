El timo de los 'milagrosos filtros de agua' y miles de euros saqueados a ancianos en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres y una mujer fueron recientemente identificados por la Policía Nacional de Burgos como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Su modus operandi consistía en vender 'milagrosos filtros de agua' a personas mayores a las que llegaron a cobrar entre 2.199 y 5.277 euros. En total, se les atribuyen nueve timos de estas características.

La operación Filter, en marcha desde hacía varios meses, se originó a raíz de la acumulación de denuncias en la Comisaría Provincial a lo largo de 2023. Todas ellas con un denominador común: personas de avanzada edad manifestaban haber sido engañadas por comerciales que les convencieron de que el agua corriente de sus casas era notablemente perjudicial para su salud.

El elemento clave en esta estafa, detallan fuentes policiales, era la realización en presencia de las víctimas de un supuesto test de pureza del agua corriente. Una prueba viciada en la que, básicamente, los estafadores generan una reacción química conocida como electrolisis para convertir en turbia el agua de los hogares al hacerla circular por un dispositivo eléctrico que ellos mismos presentan ante las víctimas como un detector de impurezas.

Aparato requisado por la Policía Nacional a los estafadores.POLICÍA NACIONAL

El aparato detector de impurezas, a la postre decisivo para engañar a los ancianos y «meterles el miedo en el cuerpo», no es otra cosa que la reacción de un cilindro ferroso dentro de un aparato con conexión a la corriente eléctrica que al entrar en contacto con el agua, reacciona a sus sales minerales, comenzando a «oxidarse».

Los estafadores repetían esta prueba con agua que ellos mismos traían -probablemente destilada- y que al paso por el dispositivo no se tornaba oscura, sino que permanecía clara y limpia. De esta forma, trataban de hacer ver a sus potenciales víctimas que la misma «ya había sido tratada con su filtro purificador».

Para conseguir que los ancianos estafados firmaran los documentos que les comprometían con el pago de tan caros filtros, los timadores culminaban su argucia con retórica, facilidades de pago y las promesas de evitación de problemas de salud.

Tal y como se ha podido comprobar, los filtros de agua adquiridos no fueron vendidos a un precio fijo, sino que los investigados los marcaban tras sonsacar información sobre la capacidad económica de las propias víctimas. Para mayor perjuicio, en ocasiones la venta de los filtros citados se acompañaba de compromisos de compra de otros productos, principalmente enciclopedias, extremo del que en ocasiones no eran informados.

Los tres investigadores cuentan con un destacado historial delictivo. La mujer ha sido detenida en 14 ocasiones previas por hechos tan variados como robos con violencia, robo con fuerza, contra la salud pública o malos tratos en el ámbito familiar, entre otros. Por su parte, los varones ostentan tres y dos antecedentes policiales anteriores, respectivamente