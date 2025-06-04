Trámites a contrarreloj para la pasarela provisional en el Curpillos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos trabaja a contrarreloj para llegar a tiempo con la instalación de la pasarela peatonal provisional sobre el río Arlanzón, junto al parque de La Quinta, para la celebración de la Jira del Curpillos. Para lograrlo, las áreas de Seguridad Ciudadana y de Cultura ya han efectuado todos los trámites pertinentes que afectan a los contratos del proyecto de instalación y del montaje. Dichos contratos, según fuentes municipales, han sido adjudicados a dos empresas locales. Por lo tanto, se espera que la intervención pueda salir adelante en el menor plazo de tiempo posible.

«Tenemos el compromiso de todas las partes implicadas para poder llegar. Desde el equipo de Gobierno se está haciendo todo lo posible para lograrlo», subrayan desde el Partido Popular haciendo hincapié en que se intentará contar con la ansiada pasarela para evitar las aglomeraciones del año pasado.

Una vez cerrada la adjudicación de estos dos contratos, el Ejecutivo municipal espera que el proyecto de instalación se entregue en un plazo de dos o tres días. De momento, ya se han recibido los planos de la nueva estructura que se levantará a fin de avanzar con la tramitación. Precisamente, estos documentos se remitirán hoy mismo a la comisaria de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que se vayan supervisando a falta del proyecto definitivo, que se enviará al organismo de cuenca en el momento en que se entregue al Ayuntamiento.

«Las diferencias entre lo que se iba a instalar inicialmente y el nuevo son mínimas por lo que entendemos que no habrá problema alguno» apostillaron desde el área de Seguridad.