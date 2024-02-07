Un total de 1.228 extranjeros afincados en Burgos adquirieron la nacional española, un 0,8% más

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española en Castilla y León durante 2024, ascendió a 6.682, un 2,7 por ciento más que el año anterior, frente a un aumento en el conjunto nacional del 5,1 por ciento, hasta 252.476.

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúan a la cabeza autonómica por adquisiciones de nacionalidad española, a Cataluña, con 68.755, seguida por Madrid, con 48.288; y Valencia, con 26.729. En el extremo opuesto, se sitúan Extremadura, 1.459; La Rioja, 1.729, y Cantabria, 1.789.

Del total de foráneos que adquirieron la nacionalidad en la Comunidad, la mayor parte eran mujeres, con 3.825, mientras que lograron el reconocimiento 2.857 hombres, informa Ical.

Asimismo, el informe del INE constata que la inmensa mayoría de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española el año pasado en la Comunidad, lo hicieron por residencia, frente a loa 1.076 por otras vías.

Por grupos de edad, el mayor número de extranjeros que obtuvieron la nacionalidad, tenía entre 40 y 44, 788; entre 30 y 34 años, 778; y entre 35 y 39, con 743. La lograron asimismo 613 con entre 45 y 49 años, 577 con entre 25 y 29, y 545 con entre 0 y 4 años.

Por origen, el grueso de los nacionalizados procedía de Marruecos, 1.104, Venezuela, 1.032, y Colombia, 932; y Honduras, 527.

Por provincias, el número de foráneos que obtuvieron la nacionalidad aumentó en Segovia (732), un 40,8 por ciento; en Palencia (422), un 39,3 por ciento; en Valladolid (1.537), un 15,7 por ciento; en Salamanca (828), un 9,1 por ciento; y en Burgos (1.228), un 0,8 por ciento. Por el contrario,s e redujo en león (877), un 22,1 por ciento; en Zamora (196), un 21,3 por ciento; en Soria (396), un 15,2 por ciento; y en Ávila (466), un 12,2 por ciento.