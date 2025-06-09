Libertad horaria para los taxis en Burgos desde el 30 de junio hasta que acabe la Dance World Cup

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La celebración de la Dance World Cup en Burgos, del 3 al 12 de julio, no solo conllevará un considerable impacto económico cuantificado en unos 30 millones de euros. También atraerá, como mínimo, a cerca de 25.000 personas. Por este motivo, el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) ha decidido conceder libertad horaria a todas las licencias de taxi en la ciudad para que puedan operar sin ningún tipo de limitación.

La medida, autorizada este lunes en el Consejo de Administración del SMyT, permanecerá vigente desde el 30 de junio, en plenas fiestas de San Pedro, hasta el 13 de julio. Es decir, un día después de que finalice la Dance World Cup. Por otro lado, las ayudas de bonotaxi para las personas con movilidad reducida se verán incrementadas en 10.000 euros una vez aprobada la nueva convocatoria.

Pese a ser consciente de la demanda de un mayor número de taxis adaptados para usuarios con problemas de discapacidad, el concejal de Movilidad, José Antonio López, afirma que la ratio existente en Burgos se sitúa por encima de la que dicta la normativa vigente. En cuanto a las «quejas» relativas a la tardanza a la hora de coger un taxi en determinadas franjas horarias -sobre todo los fines de semana por la noche-, el edil manifiesta que desde Abutaxi poco se puede hacer porque «el servicio es deficitario». No en vano, asegura que el área de Movilidad ya se ha puesto «manos a la obra» para «intentar revertir esta situación».

También se analizó durante el Consejo la necesidad de reparar la cubierta de la estación de autobuses tras detectarse goteras. Ante tal circunstancia, los técnicos de Movilidad remitieron un informe al área de Almacenes Municipales. Al no poder hacerse cargo de dicha intervención, se dio traslado a Patrimonio. Finalmente, se optará por un contrato menor para llevar a cabo dicha intervención. Sin presupuesto estimado por ahora y, obviamente, sin fecha alguna en el horizonte para acometer las obras.

Se alargó el Consejo más de lo debido a raíz de las propuestas de modificación de tres líneas de autobús promovidas por el equipo de Gobierno. Según López, porque el PSOE buscó «polémica artificialmente» con el único fin de «poner palos en las ruedas». En cualquier caso, la reunión se saldó con la aprobación de los cambios ya contemplados de antemano por el Partido Popular.

Tal y como detalla López, la línea 4 que conecta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el Divino Valles con La Ventilla y Castañares se extenderá hasta el aeropuerto de Villafría para dar servicio a «más de 400 personas». Básicamente, a los alumnos y todo el personal de la escuela de pilotos de FlyBy. De esta forma, se pretende que la empresa «siga permaneciendo e invirtiendo en Burgos».

En cuanto a la línea 5, que comunica el barrio de El Pilar con Vista Alegre, se suprimen las paradas en el HUBU a las 8 y las 14 horas para «garantizar seguridad en el tráfico». Por otro lado, la línea 9 (Plaza España-Parque Europa-Residencia de Cortes) incluirá una nueva parada. En concreto, la de la calle Legión Española.