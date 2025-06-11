Manso niega «rotundamente» cualquier presión desde el PP a un hostelero para las ferias de food truck

Feria de food trucks en el parque de la Isla, en la primera edición de esta cita en el San Pedro pasado.©Tomás Alonso

«Es rotundamente falso que desde el grupo municipal popular se haya presionado ni a este empresario ni a ningún otro para participar o no en cualquier iniciativa de este equipo de Gobierno». Este es el punto primero de un comunicado leído por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, para salir al paso de las críticas de un hostelero de las que se hizo eco el lunes el PSOE para denunciar «prácticas mafiosas» del equipo de la alcaldesa, Cristina Ayala, para seleccionar a los empresarios que participasen en las ferias de food trucks previstas para estas fiestas de San Pedro en el parque de la Isla y en el del Hangar.

Desde el equipo de Gobierno sostienen que se ha seguido la «legalidad» realizando una convocatoria pública para participar con distintos proyectos tanto en las ferias de gastronetas como en la feria de tapas, porque se era conocedor de que existía interés por parte de más de un empresario. Por tanto, defienden el procedimiento y las bases redactadas por técnicos del área de Festejos del Ayuntamiento de Burgos. En concreto, todas ellas van firmadas por el gerente del área de Cultura.

«Si solo hay un solicitante se puede adjudicar de manera directa el uso del suelo público, pero en esta ocasión se opta por un proceso de concurrencia competitiva», señala Manso, que añade que se dio publicidad al concurso en prensa y en la web municipal.

El grupo municipal socialista denunció este lunes la intervención en el procedimiento de licitación de un empleado eventual del Partido Popular, Francisco Salvador, como principal responsable de las «indebidas presiones», que comenzaron tras presentar el empresario Alvar Barriocanal la oportuna solicitud de uso de espacio público para acudir a la feria en la Isla. Desde el PSOE se concretó que, desde Alcaldía, se pusieron en contacto con él para «hacerle una oferta que no podía rechazar y se le aseguró que si desistía de su intención de acudir a la Isla le garantizaría cuatro años de presencia en el Hangar».

El concejal popular, que ha actuado como viceportavoz del equipo de Gobierno, asegura que desconoce las conversaciones que mantuvo el trabajador del PP señalado, pero afirma que «don Francisco Salvador no puede ofrecer nada», porque las adjudicaciones de espacios las hacen técnicos municipales.

Sostiene que «cree a pies juntillas» a este miembro de su equipo «mientras no tengamos ninguna prueba de ilegalidad» y acusa al empresario de ir grabando conversaciones privadas sin permiso de las personas que participan en la charla. Manso anima al denunciante a presentar las pruebas que tenga y acudir a la justicia. Además, desde el PP valorarán tomar medidas legales contra el hostelero por transmitir «falsedades».

Desde el PP mantienen que no tienen «incidido» de que se haya cometido ilegalidad alguna, por lo que mantienen la confianza en el trabajador «que está siendo señalado injustamente». Es más, cargan contra el PSOE por tratar de «intoxicar» a los burgaleses «desde el fango, el bulo y la mentira».

Con respecto al recurso presentado por el hostelero contra las bases del procedimiento, el vicealcalde indica que los técnicos municipales entienden que no cumple con los requisitos estipulados y, por tanto, «no hay motivos adecuados para adjudicársela», aunque no ha querido dar más detalles sobre cómo va el proceso de adjudicación de las distintas convocatorias gastronómicas para las fiestas, cuya fase de presentación de ofertas se limitó al plazo del 26 de mayo al 30 de mayo.