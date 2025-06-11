Vox exige que el Ayuntamiento puje por el solar del Yagüe

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una oportunidad para el Ayuntamiento y una obligación para el equipo de Gobierno. Así considera Vox que es la nueva subasta que la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto para la venta del solar del antiguo Hospital General Yagüe. Recuerda el portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Martínez Acitores, que una de las seis condiciones para aprobar la modificación presupuestaria del pasado mes de mayo era «estudiar jurídicamente poder adquirir el solar del antiguo Hospital General Yagüe, en caso de darse una situación en la que se permitiese, que ahora mismo se da porque se ha vuelto a sacar a subasta».

De esta manera, apuntó que «exijo al equipo de Gobierno del PP que cumpla con lo pactado, vamos a exigir que se esfuerce lo máximo posible para adquirir el solar del General Yagüe». Se trata de un espacio que «ofrece muchas posibilidades para la ciudad, una oportunidad», explicó el portavoz. Remarcó que «ahora que ha vuelto a salir a subasta el equipo de Gobierno del PP debe cumplir lo pactado».

La Tesorería General de la Seguridad Social afronta la quinta subasta del Solar tras cuatro intentos en los que quedó desierto hasta que en la última un proceso de adjudicación directa al mejor postor que supuso un conflicto entre dos interesados (Profal XXI y Cooperativa Nueva Residencia) sobre cuyas ofertas no se ha resuelto y se zanja con una nueva subasta.

El solar, de 20.000 metros cuadrados, permite la construcción de 103 viviendas, el 30% de protección oficial, en cuatro torres de nueve alturas, un parque, una dotación municipal y un aparcamiento de 150 plazas. En la última subasta el precio de salida fue de 3,38 millones de euros.

Expande

Los ex compañeros de gobierno del PP volvieron a criticar la «actitud prepotente» del equipo de Gobierno con el proyecto Expande. A su juicio que el concurso para la cata arqueológica, el primero del megaproyecto presentado por Cristina Ayala a finales de enero, ha quedado desierto. Para Martínez-Acitores es una consecuencia de la forma de llevar el proyecto que para Vox es «una operación de marketing, venden humo, y por eso estamos dando un paso atrás».

Recordó que su grupo pidió retirar la partida de Expande para aprobar la segunda modificación presupuestaria y «se retira la partida para el contrato del proyecto y luego nos encontramos con que se había dictado una resolución para contratar el estudio, ahora resulta que no ha ido nadie, seguimos vendiendo humo y siendo prepotentes».

Tren directo

Las críticas de Vox no se circunscribieron solo a sus ex socios de gobierno ene l AYuntamiento de Burgos sino que se traslado directamente al Alto Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, que alegó un menor peso industrial de Burgos frente a Valladolid o Palencia para justificar la negativa a la reapertura del Tren Directo. «Sus declaraciones o son malintencionadas, que es por donde creo que van los tiros, o son de una profunda ignorancia porque el 30% del PIB industrial de Castilla y León está enBurgos que aporta el 15% de la población», señaló Fernando Martinez Acitores.

Reclamó indignado la apertura del Tren Directo, con pañuelo reivindicativo incluido en la mesa donde compareció, y anunció que su grupo municipal solicitará la reprobación de José Antonio Sebastián en el próxim pleno del Ayuntamiento de Burgos.