El Correo de Burgos

Así ha sido la bienvenida a los nuevos médicos residentes de Burgos

Se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario de Burgos. Noventa médicos residentes comienzan ahora la carrera de fondo que es la especialidad

Imagen de familia de los nuevos médicos residentes de la provincia burgalesa.

Imagen de familia de los nuevos médicos residentes de la provincia burgalesa.TOMAS ALONSO

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

Creado:

Actualizado:

Sonrisas. Muchas sonrisas. Ellas fueron las protagonistas de un día muy especial para los nuevos médicos residentes de Burgos. Una sonrisa que llega por la satisfacción del trabajo y el esfuerzo de años estudiando y tras superar un exigente examen.

También hubo nervios, saludos y abrazos en la bienvenida que la Gerencia de Salud de Área de la Provincia burgalesa dio a sus nuevos residentes. Al acto acudieron tanto los MIR del Complejo Asistencial Universitario de Burgos como los de Atención Primaria, incluyendo los de los Hospitales Santos Reyes y Santiago Apóstol.

Una acogida calurosa y sobre todo con las miras puestas en los futuros especialistas que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Universitario de Burgos.

Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.

Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.TOMAS ALONSO

Noventa plazas

En Burgos se ofertaban un total de 90 plazas, de las que 47 están destinadas a medicina especializada, dos son medicina preventiva y de salud pública y las 41 restantes de medicina de familia y comunitaria. Un proceso de adjudicación de plazas MIR que en Burgos fue especialmente reseñable por la cobertura de todas las plazas ofrecidas, algo que no ocurría desde hace cinco años.  
Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.

Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.TOMAS ALONSO

Cobertura total

Una cobertura total de las plazas ofertadas que tal y como señaló Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, responde a la eliminación de la nota de corte a la hora de acceder a esa formación especializada, de forma que pudieran elegir todos los que aprobaran. A su juicio, esta medida conducía al pleno, pues evitaba que quedaran vacantes plazas de formación en médico de Familia en la comunidad, que son las que habitualmente se resisten.
Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.

Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.TOMAS ALONSO

Especialidades

La especialidad que más perfiles de formación gestiona es Pediatría y Áreas Específicas con cuatro vacantes, le sigue Psiquiatría con tres huecos también cubiertos. Tres también sacó Anestesiología y Reanimación. La mayor parte reserva dos plazas de MIR por año. En este cupo están Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Ortopedia y Traumatología, Medicina intensiva, Medicina Interna, Neumología, Obstetricia y Ginecología Oftalmología, Oncología Médica y Radiodiagnóstico.
Un puesto de médico en formación ofrecieron Alergología, Anatomía Patológica, Angiología y Cirugía, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Legal y Forense, Nefrología, Neurofisiología Clínica, Otorrinolaringología y Urología.
Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.

Instante de la bienvenida a los nuevos médicos residentes.TOMAS ALONSO

Carrera de fondo

Ahora comienza para este centenar de jóvenes una carrera de fondo que de media dura entre 4 y 6 años dependiendo de la especialidad. Una carrera de aprendizaje que tendrá como resultado a los especialistas del futuro.
tracking