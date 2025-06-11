Así ha sido la bienvenida a los nuevos médicos residentes de Burgos
Se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario de Burgos. Noventa médicos residentes comienzan ahora la carrera de fondo que es la especialidad
Sonrisas. Muchas sonrisas. Ellas fueron las protagonistas de un día muy especial para los nuevos médicos residentes de Burgos. Una sonrisa que llega por la satisfacción del trabajo y el esfuerzo de años estudiando y tras superar un exigente examen.
También hubo nervios, saludos y abrazos en la bienvenida que la Gerencia de Salud de Área de la Provincia burgalesa dio a sus nuevos residentes. Al acto acudieron tanto los MIR del Complejo Asistencial Universitario de Burgos como los de Atención Primaria, incluyendo los de los Hospitales Santos Reyes y Santiago Apóstol.
Una acogida calurosa y sobre todo con las miras puestas en los futuros especialistas que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Universitario de Burgos.
Noventa plazas
Cobertura total
Especialidades
Un puesto de médico en formación ofrecieron Alergología, Anatomía Patológica, Angiología y Cirugía, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Legal y Forense, Nefrología, Neurofisiología Clínica, Otorrinolaringología y Urología.