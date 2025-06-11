Así ha sido la bienvenida a los nuevos médicos residentes de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Sonrisas. Muchas sonrisas. Ellas fueron las protagonistas de un día muy especial para los nuevos médicos residentes de Burgos. Una sonrisa que llega por la satisfacción del trabajo y el esfuerzo de años estudiando y tras superar un exigente examen.

También hubo nervios, saludos y abrazos en la bienvenida que la Gerencia de Salud de Área de la Provincia burgalesa dio a sus nuevos residentes. Al acto acudieron tanto los MIR del Complejo Asistencial Universitario de Burgos como los de Atención Primaria, incluyendo los de los Hospitales Santos Reyes y Santiago Apóstol.

Una acogida calurosa y sobre todo con las miras puestas en los futuros especialistas que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Universitario de Burgos.