El PSOE urge atajar la precariedad de la Escuela de Música en el nuevo contrato

Cartel que denuncia la situación de los profesores de la Escuela Municipal de Música en el acceso de la sede de Gamonal.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE urge atajar la precariedad laboral y material que padece la Escuela Municipal de Música en el nuevo contrato y exige acelerar los trámites para que este se pueda firmar cuanto antes y entrar en vigor para el próximo curso. «Van muy justos», opina la concejal socialista Nuria Barrio, para recordar que al pliego que fije el presupuesto y las condiciones del acuerdo ha de complementarlo un estudio económico, documentos de los que, como integrante del consejo de administración de la Gerencia de Cultura, no tiene aún conocimiento.

La edil mostraba así su respaldo a los trabajadores de la Escuela Municipal de Música, que convocaban varios paros parciales en protesta por, según indicaban los afectados, «la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en su Pacto Laboral de Mejoras con la empresa concesionaria del servicio y la situación de detrimento del propio centro, cuya responsabilidad es del Ayuntamiento de Burgos».

En este último aspecto incidía precisamente Barrio, para subrayar que el equipo de Gobierno sí ha tenido margen para intervenir, pese a tratarse de una concesión a terceros mediante un contrato que, por cierto, ella misma adjudicó en 2020 cuando era titular de Cultura en el anterior mandato por dos años con posibilidad de prorrogarlo otros tres.

Aseguraba al respecto que existe una cláusula, la sexta, que hubiera permitido al PP modificar el acuerdo en los dos últimos años «para ajustarlo a las necesidades de la Escuela Municipal de Música».

Así, más allá de las dificultades que pasan sus profesores -con contratos parciales y retribuciones próximas al SMI-, que Barrio achacaba en gran medida a que no se han cumplido las previsiones de ingresos de la empresa (en parte por la pandemia y también por no haber cubierto todas las plazas de actividades complementarias), la socialista hizo hincapié en las «pésimas condiciones» en las que la plantilla desempeña su trabajo.

«Incluso se ha tenido que cerrar un aula tras quedar inutilizable por las goteras y el deterioro que sufre», destacaba, para recordar que el Monasterio de las Bernardas, sede principal de la Escuela de Música junto a la Casa de Cultura de Gamonal, «no ha tenido mejoras desde hace muchos años y las deficiencias son evidentes: hace falta pintar, cambiar la iluminación, que es muy deficiente o cambiar las ventanas para mejorar la eficiencia energética». Indicó también que, junto a los «numerosos desperfectos que existen, faltan instrumentos para facilitar el trabajo a los alumnos y a los docentes, los pianos se afinan con muy poca regularidad, no hay acceso a internet en las aulas». Instaba al PP a aprovechar el verano inminente para acometer estas mejoras materiales y solventar en parte los problemas que aquejan a la Escuela Municipal de Música.

Lamentaba, además, que los profesionales se sientan «ignorados» por parte de la Administración local, en cuyo nombre prestan un servicio a 750 alumnos, a cuyas familias los docentes remitían un escrito en el que explican la situación.

La solución, insistía Barrio, pasa por incorporar en el pliego del nuevo contrato «las mejoras económicas que sean necesarias para ajustar el presupuesto a las necesidades reales». Para ello, en definitiva, reclamaba elevar el canon municipal.

Cabe recordar que una de las quejas de los docentes en huelga es, precisamente, el «atroz recorte que han sufrido, pues desde 2012 la inversión del Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Burgos ha sido drásticamente reducida». Se fijó un presupuesto base de licitación del contrato para la gestión de este servicio de 82.333 euros anuales, que en el pliego de 2015 pasaban a 60.000 euros al año y en 2020 a 55.000. Se acaba adjudicando por los 48.400 euros actuales.