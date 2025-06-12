Burgos tiene una deuda de casi 131 millones de los consorcios, tras amortizar 23 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La deuda de los extintos consorcios, el del desvío de ferrocarril y el de Villalonquéjar, de las que se hace cargo el Ayuntamiento de Burgos, asciende a casi 131 millones de euros, tras la amortización de 23 millones de euros tras el acuerdo al que se ha llegado en Junta de Gobierno.

Los 23.155.400 euros, que anticipadamente se depositarán a los bancos, se corresponden con el tramo A de la deuda por la construcción de las ampliaciones del polígono de Villalonquéjar y, por tanto, se queda reducida a apenas 1.024.000 euros, según la información trasladada por el viceportavoz municipal y vicealcalde, Juan Manuel Manso, tras la reunión semanal del equipo de Gobierno.

El concejal ha destacado que esta amortización de deuda es un «logro» que merece la pena destacar dentro de la gestión que está realizando el PP, a pesar de que «sea una cuestión difícil de valorar para la población». Pero por explicar la operación, Manso aseguraba que con el ahorro en el pago de intereses que supondrán las amortizaciones anticipadas se podrá financiar desde las arcas municipales el nuevo Mercado Norte.

Los tramos A de las deudas de ambos consorcios representan la parte que no es sostenible, mientras que los tramos B es la que es viable pagar con la venta de parcelas tanto de suelo industrial como residencial, en el caso de la deuda del desvío ferroviario. En estos momentos, la suma de los dos tramos A asciende a 89.614.303 euros, de los cuales 88.589.702 se corresponde con la deuda de la operación que permitió sacar las vías del tren de la ciudad de Burgos y 1.024.000 a la de Villalonquéjar.

En cuanto a los tramos B, según la información facilitada por el equipo de Gobierno, la deuda asciende a un total de 41.296.548 euros, de los cuales 20.088.018 se corresponde con la variante ferroviaria y otros 21.150.000 con el polígono de Villalonquéjar.

El vicealcalde indicó que desde que a mediados de julio el PP llegó al Gobierno de Burgos la amortización anticipada de deuda en los consorcios superará los 80 millones, incluyendo estos 23 últimos.

Al respecto de la venta de terrenos, para seguir haciendo frente al llamado ‘tramo sostenible’ de la deuda, Manso anticipó que en pocas semanas habrá noticias porque hay interés «por escrito» en parcelas tanto industriales como para edificación en el entorno de la antigua estación del ferrocarril.

Además, indicó que el área de Urbanismo está trabajando junto a ProBurgos para tratar de agilizar esas posibles ventas con la redacción de pliegos para sacar a concurso las parcelas siguiendo los procedimientos que marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Durante la reunión de la Junta de Gobierno también se ha aprobado el encargo a la Sociedad de promoción y Desarrollo de Burgos (ProBurgos) de la comercialización de las parcelas de ambos consorcios, para lo cual ya se cambiaron hace ocho meses los estatutos de la empresa pública.