La Guardia Civil 'caza' en Burgos a un conductor a 250 kilómetros por hora

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a un varón de 39 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por rebasar en más de 80 km/h la velocidad establecida para el tramo de vía por el que circulaba.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de junio, en el kilómetro 135 de la autovía A-231 a su paso por la comarca de Odra-Pisuerga, cuando el cinemómetro instalado en el helicóptero PEGASUS de la Dirección General de Tráfico que recorría la arteria captó un vehículo con placas de matrícula belga circulando a 250 km/h, superando en más de 80 km/h la velocidad genérica de la vía, que era de 120 km/h.

La aeronave comunicó la incidencia a una patrulla del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, que le apoyaba desde tierra; más adelante fue interceptado, identificado su conductor y notificado que iba a ser detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Fue trasladado a dependencias policiales del Cuerpo donde el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Burgos instruyó las correspondientes diligencias, que han sido entregadas en los Juzgados de la capital.

Para estas conductas, nuestro Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden suponer prisión de 6 meses, multa de 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 4 años.

Este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor, sino la de sus acompañantes, en el supuesto de transportar pasajeros, y la del resto de usuarios de la vía.

Además de las más que posibles fatales consecuencias de sobrevenir una colisión o una salida de vía a esas velocidades, en caso de una reducción drástica de velocidad o una súbita maniobra evasiva se alargan las distancias de parada y aumentan las posibilidades de perder el control del vehículo, respectivamente, coadyuvando al accidente.

La aeronave PEGASUS puede actuar a una altura de 300 metros y a un kilómetro de distancia del objetivo. La finalidad del sistema es conocer las coordenadas geográficas del vehículo que se controla para calcular su velocidad.

El helicóptero se posiciona en el espacio con extraordinaria precisión, a través de varios mecanismos y un programa informático añadidos a las cámaras de vigilancia; a continuación, un láser mide la distancia entre el helicóptero y el vehículo cada tres segundos. Con estos datos puede conocer las sucesivas posiciones del vehículo y calcular su velocidad media a efectos de sanción.

En casos de delito, está prevista la actuación inmediata de una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil, que acompaña por tierra el recorrido de la aeronave.