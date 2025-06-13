FAE y el comisionado del Corredor Atlántico constituyen un grupo de trabajo para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Casa del Empresario, sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha acogido esta mañana una reunión entre su Comisión de Logística y el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de Burgos como nodo logístico estratégico en el desarrollo de esta infraestructura ferroviaria transeuropea. Ambas partes han constituido un grupo de trabajo, cuya próxima reunión se celebrará a mediados de septiembre, para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril.

Durante el encuentro, los representantes empresariales han trasladado al comisionado la necesidad de que el trazado y los desarrollos asociados al Corredor Atlántico reconozcan el papel central de Burgos en la vertebración del norte peninsular. Y han subrayado la relevancia del sector industrial burgalés en Castilla y León y en el conjunto del norte de España, así como la capacidad actual de la ciudad en materia de infraestructuras logísticas —con el Centro de Transportes de Burgos (CTB), su conexión ferroviaria con el puerto de Bilbao y la reciente ampliación de la plataforma logística de Villafría— y el potencial de crecimiento si se garantiza su inclusión activa en los planes europeos de conectividad.

En el encuentro, los representantes de los empresarios han realizado una presentación de motivos para la reapertura del Corredor Central del ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos y han aprovechado la reunión para trasladar al comisionado información sobre el volumen de tráfico de mercancías que se podría canalizar por Burgos a través de la conexión directa con Madrid, ante la elevación presente y futura de las autopistas ferroviarias que se contemplan en el Corredor Atlántico.

“El ferrocarril debe servir para cohesionar el territorio, no para consolidar desequilibrios. Burgos tiene una ubicación privilegiada y un ecosistema industrial que puede ser palanca de desarrollo si se le dota de las infraestructuras adecuadas”, ha destacado en su intervención el presidente de la Comisión de Logística de FAE, Ignacio San Millán, quien también ha hecho hincapié en la necesidad de inversiones concretas y plazos definidos.

Por su parte, el comisionado José Antonio Sebastián ha definido a la industria burgalesa como “referente en el panorama industrial español” y ha animado a las empresas de Burgos a sacar partido de todas las ventajas que ofrece esta infraestructura. Precisamente para avanzar en este sentido, se ha constituido el grupo de trabajo entre ambas partes.

Sebastián ha confirmado el compromiso adoptado por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, ya en 2023, para suplementar, vía presupuestos de Adif, las inversiones necesarias para dotar al CT Burgos de la competitividad que necesita, mientras no cumpla con los requisitos que marca la Unión Europea para incluirlo en la red básica, ya que estos requisitos vienen definidos por el reglamento de la red transeuropea de transportes, aprobado por Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo.

Desde FAE, se ha valorado positivamente la reunión, aunque se insiste en que, en palabras de Ignacio San Millán, “el diálogo debe traducirse en acciones concretas” , reclamando la inclusión de Burgos en el mapa logístico prioritario del Corredor Atlántico y la reapertura del Corredor Central para evitar que Burgos quede “en una posición periférica dentro de una infraestructura que debe ser de oportunidad”.