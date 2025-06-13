Detenido en Burgos por 10 robos en coches en un aparcamiento público

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han procedido a la detención del presunto autor de un total de diez robos en interior de vehículos, cometidos todos ellos en un mismo parking público de Burgos.

Según las conclusiones que obran en el atestado policial, este individuo utilizó en todos los hechos -cometidos entre el 12 de febrero y el 4 de marzo de este año- un modus operandi idéntico: actuaba solo, de madrugada, logrando acceder al interior de los coches tras fracturar las ventanillas de los vehículos con un pequeño martillo de rescate, para apoderarse de cualquier tipo de objeto o artículo que considerara de utilidad o valor.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional –denominada operación “metro”-, ha permitido su identificación y la obtención de indicios de su participación en los robos denunciados.

Tras ser detenido, el pasado 4 de junio se procedió a la entrada y registro de su domicilio con autorización judicial, donde se hallaron un gran número de objetos robados, algunos de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

A lo largo de 2025, esta persona ha sido ya detenida por la Policía Nacional de Burgos por su vinculación con hechos de similar naturaleza delictiva.