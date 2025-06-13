El Ayuntamiento de Burgos retira el carné a un usuario de las piscinas 5 años por «comportamiento poco adecuado con menores»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos retirará el carné de instalaciones deportivas durante cinco años a un usuario por lo que el concejal de Deportes, César Barriada, calificó de «comportamiento poco adecuado delante de menores».

Sin entrar a especificar los hechos, que ocurrieron en marzo de 2023 en las piscinas municipales de El Plantío, el concejal explicó que «se emitió un parte tras escuchar a ambas partes y se incoó el expediente».

Sin embargo, tal y como explicó el edil popular, «el sancionado no recibió el expediente» y «ante esta situación» y «al no producirse la prescripción de los hechos, se ha decidido tramitarlo de nuevo».

En este sentido, el consejo del Servicio Municipalizado de Deportes ha acordado con la unanimidad de los todos los grupos políticos inhabilitar al sujeto el máximo tiempo recogido en el reglamento, cinco años, y remitir el caso a la Fiscalía.

Sin revisión

Actualmente, los progenitores o cuidadores de niños a partir de seis años no pueden entrar en los vestuarios con los menores para ayudarles o acompañarles mientras se cambian de ropa. Una circunstancia que se agrava si se tiene en cuenta que en espacios como las piscinas municipales de El Plantío no se cuenta con vestuarios diferenciados para familias y personas de todas las edades deben compartir sala en los momentos de cambio de ropa.

Esta circunstancia ha suscitado numerosas quejas de familias de usuarios a lo largo de los años. La mayoría de ellas solicita un incremento de la edad de acompañamiento hasta al menos 10 ó 12 años o la creación de vestuarios familiares para evitar que niños y niñas tengan que compartir espacio con adultos sin estar acompañados.

Ante estos hechos y preguntado por la realización de una revisión del reglamento municipal de las instalaciones deportivas, Barriada respondía que «estas son las reglas del reglamento y lo que estamos aplicando».