La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer hallada muerta en Burgos

La investigación de las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer hallada muerta en su casa de Santa Cruz del Valle Urbión, en la provincia de Burgos, descarta que fuera una muerte violenta. Eso es lo que desprende del examen preliminar de la autopsia realizada a la mujer esta mañana en el Instituto de Medicina Legal de Burgos.

En ese primer examen, según informa la Subdelegación del Gobierno, se descarta que haya indicios de fuera una muerte violenta, por lo que investigación se centra en pudo ser causas naturales. Del mismo modo, el comunicado emitido por la Subdelegación señala que la mujer no estaba registrada en el sistema Viogen.

El informe forense determina que la mujer presentaba un golpe en la cabeza, pero tras este primer examen no se han detectado indicios de criminalidad. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la mujer con mucha sangre alrededor, lo que hizo pensar que podía tratarse de una muerte violenta, sin embargo, la autopsia revela que la mujer perdió mucha sangre y que estuvo deambulando por la vivienda hasta que perdió el conocimiento, lo que hizo que se diera un golpe en la cabeza al caerse.

Hay que recordar que la víctima de 38 años fue encontrada muerta a primera hora de la tarde de ayer, semidesnuda. Fue su expareja, con la que la mujer, conocida como Marga en este pequeño pueblo de Burgos, tiene una hija en común, el que encontró a la mujer. Las alarmas saltaron poco después de las 17.00 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibe una llamada a las 17.07 horas en la que se informa de que no consiguen contactar con esta mujer, que no responde cuando se llama a la puerta de su vivienda, ubicada junto a la plaza del Ayuntamiento, cerca de donde estaban las antiguas escuelas de la localidad. La mujer, que llevaba varios años viviendo en el pueblo, vivía sola con su hija.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Guardia Civil y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba en un primer momento un equipo médico. Allí en el lugar, los sanitarios confirmaban la muerte de esta mujer.

A continuación, y ante la posibilidad de que se pudiera tratar de una muerte violenta, se activó el protocolo por parte de la Guardia Civil, que desplazó al lugar a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, así como miembros del equipo de Criminalística de la Guardia Civil para realizar una inspección ocular del lugar en el que se encontró a la mujer fallecida, que no contaba con antecedentes de ningún tipo dentro del sistema Viogen. Al lugar también se desplazó la comitiva judicial para realizar el levantamiento del cadáver y realizar la posterior autopsia. En poco tiempo, esta pequeña localidad burgalesa se llenó de un amplio dispositivo desplegado por los agentes que acordonaron el entorno de la vivienda.