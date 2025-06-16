ProBurgos se desentiende de la denuncia de los trabajadores técnicos del Fórum porque no son empleados municipales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Los trabajadores son empleados de la empresa Scafo Eventos, encargada de prestar servicios técnicos en el Fórum Evolución, y no del Ayuntamiento de Burgos». Así se ha expresado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, cuando ha sido preguntada por las «malas condiciones laborales, irregularidades e ilegalidades» que los trabajadores han denunciado.

Unas acusaciones sobre las que Scafo Eventos asegura que «se trata de maquinaciones y difamaciones infundadas por una parte de los trabajadores que pretenden vilipendiar y manchar el buen nombre y reputación de nuestra empresa», tal y como apunta en un comunicado enviado a este periódico.

La empresa añade que «es rotundamente falso que estemos incurriendo en irregularidades y mucho menos en ilegalidades, pues ni siquiera exponen las mismas, cuando lo justo y valiente sería decir cuáles, y no insinuar generalidades de mala fe con el único fin de ensuciar nuestro nombre».

Los empleados apuntaron en su escrito que la paralización de su actividad laboral y, por lo tanto, de los diferentes actos y eventos previstos en el Fórum Evolución responde a una «medida desesperada, con el objetivo de buscar una solución» a la situación.

En este sentido, Scafo señala en su comunicado que «nuestra empresa y parte de los trabajadores mantuvimos una causa judicial, fruto de una demanda interpuesta por ellos», pero que los trabajadores «astutamente ocultan el resultado de la sentencia, favorable a Scafo Eventos S.L, pues desestimaron íntegramente su demanda, y ni siquiera recurrieron la citada resolución judicial al ser su contenido contundente».

A este tenor, la firma añade que «no existen sanciones u otras resoluciones administrativas o judiciales que prueben ilegalidades o irregularidades» y avanza que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos «este boicot y conducta de los trabajadores, que pretenden coaccionar y amedrentar a nuestra empresa sin causa alguna justificada y, sobre todo, a la ciudadanía y administración burgalesa con sus amenazas de boicotear los eventos programados».

En este sentido, la presidenta de ProBur aseguró que «se han mantenido conversaciones con la empresa» y que «en caso de que se produjera algún incumplimiento del contrato por parte de Scafo tendríamos que estudiar imposición de penalidades a la empresa».