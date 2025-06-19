El mapa de Burgos más actualizado para que no dependas del GPS si te pierdes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nos hemos acostumbrado al GPS para desplazarnos, saber dónde estamos y no perdernos. Sin embargo, tener un mapa a mano siempre viene bien porque jamás se queda sin batería. Lo ideal, eso sí, es que esté lo más actualizado posible. Sobre todo en una provincia tan extensa como la de Burgos, que nada tiene que ver con lo que era hace décadas. Por suerte, ya es posible moverse con tranquilidad por todo el territorio gracias al nuevo mapa elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La presa de Castrovido, el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, el ramal de Kronospan, los últimos tramos construidos de la A-73 o las nuevas vías verdes del Santander-Mediterráneo. Importantes novedades las que incluye la séptima edición de este mapa provincial ya disponible, por 6 euros, en la Subdelegación del Gobierno en Burgos o a través de la tienda online del IGN.

Con una superficie aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados plasmados en escala 1:200.000, el nuevo mapa de Burgos refleja, entre otras cosas, los cambios que ha experimentado el paisaje con el paso del tiempo. Por ejemplo, la presencia cada vez mayor de parques eólicos y fotovoltaicos en grandes zonas verdes.

Llama la atención, tal y como comentaba este jueves el director del IGN en Castilla y León, Olegario Vaquero, el «notable crecimiento» de Aranda de Duero. La expansión de la ciudad se palpa, sobre el papel, no solo en sus vías de comunicación, sino también al observar cómo se han desarrollado sus «zonas industriales y residenciales». Sin duda, merece la pena comparar cómo se encuentra la capital ribereña actualmente respecto al anterior mapa, editado en 2015.

Está claro que «la cartografía es un proceso muy dinámico en actualización permanente». Pero al margen de dicha cuestión, innegable, el jefe de la Unidad Provincial, Juan José Martínez, no quiso pasar por alto el hecho de que este mapa incluye un total de 2.624 términos geográficos, con sus correspondientes indicadores, para «identificarlos fácilmente». De lo que se trata, al fin y al cabo, es de facilitar el uso de una herramienta indispensable a la hora de viajar.

Una vez presentado este mapa, el próximo proyecto del IGN en la provincia ya está finalizado. Nada más y nada menos que un «completísimo» mapa denominado Burgos y su entorno, en escala 1:25.000, que pronto sustituirá al ya obsoleto Burgos Especial. Por otro lado, cabe destacar la apuesta en firme de este organismo por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a través de la aplicación Mapa a la Carta, que brinda la posibilidad a sus usuarios de diseñar mapas topográficos personalizados. Hasta el punto de añadir rutas, añadir dibujos o geometrías y configurar la imagen, el color o el título de la portada.

Como es lógico, la vorágine digital que tanto impera en los tiempos que corren ha generado una abrupta caída de ventas de mapas tradicionales. Lo curioso del asunto, según reconoció Vaquero, es que Castilla y León parece sobrellevar mejor este fenómeno. De hecho, la demanda se ha mantenido más o menos «constante» desde 2010 e incluso llegó a incrementarse un 5% en los dos últimos años. Quién sabe si a raíz del apagón dicho porcentaje sube aún más.

Por otro lado, Martínez puso en valor la amplia variedad de mapas existentes en la actualidad. Y en Burgos, que tanto tiene que ofrecer al turismo, abundan distintos modelos especializados en el Camino de Santiago, rutas senderistas o en bicicleta o el Camino del Cid. Sea como fuere, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, considera que este séptimo mapa provincial del IGN constituye un «valioso» documento que «cualquier burgalés desearía tener».