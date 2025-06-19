Herida una mujer tras ser atropellada por un autobús en el centro de Burgos

Herida una mujer tras ser atropellada por un autobús en el centro de BurgosSACYL

Una mujer ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por un autobús en pleno centro de Burgos, concretamente en la plaza de España. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 8 de la tarde a escasos metros de las oficinas de Ibercaja, según fuentes del 112 consultadas por este periódico.

Tras el arrollamiento, la mujer sufrió un golpe en la cabeza y, además, manifestó sentir «dolor en una mano». Por ello, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia al Sacyl para procurarle asistencia sanitaria.

También se ha movilizado a la Policía Local, que se personó de inmediato en el lugar para analizar las causas del siniestro.