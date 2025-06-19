Bulo en redes sobre el Parral: la Policía de Burgos confirma que es falso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las redes sociales han vuelto a hacer de las suyas promoviendo la desinformación y la preocupación entre los vecinos. Hasta tal punto llega la estupidez de algunos insensatos que la Policía Local de Burgos ha tenido que salir al paso de un bulo que ha comenzado a circular en redes sociales en los días previos a la jira en las Veguillas, uno de los momentos más esperados del Curpillos.

Según el bulo para acudir a la fiesta del Parral hay que cumplir ciertos requisitos de entrada, lo que es completamente falso.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Local ha desmentido rotundamente una publicación que reproduce una imagen falseada con logotipos oficiales de instituciones públicas con supuestas normas de acceso al evento que no tienen ningún respaldo oficial.

En la imagen difundida, que imita un aviso institucional, aparecen reglas como la obligación de llevar DNI, la prohibición de entrar con comida o bebida del exterior o el uso de videovigilancia durante toda la jornada. También incluye los logotipos del Ayuntamiento de Burgos, la Oficina de Congresos y la Junta de Castilla y León, lo que puede hacer pensar a muchas personas que se trata de una comunicación oficial.

Sin embargo, la Policía ha confirmado que ese cartel es completamente falso y ha pedido a la ciudadanía que no difunda ni comparta esa información. También ha insistido en que cualquier novedad o recomendación sobre el evento se anunciará únicamente a través de las cuentas oficiales tanto del propio cuerpo como del Ayuntamiento y de Protección Civil.

Con este aviso, las autoridades quieren evitar confusiones de cara a un evento que cada año reúne a miles de personas en el parque de El Parral y que, por tradición, no cuenta con limitaciones de acceso como las que se citan en el bulo.

Así que, si vas a acudir a la jira en las Veguillas, lo más seguro es seguir directamente los perfiles oficiales en redes sociales: @PoliciadeBurgos, @Aytoburgos y @PCivilBurgos. Es la única forma de asegurarte de que la información que recibes es fiable.

Atención: No caigas en el bulo

El cartel que ha empezado a circular por redes sociales bajo el título "Normas Acceso" presenta una serie de afirmaciones que no se corresponden con ninguna medida oficial anunciada por el Ayuntamiento de Burgos ni por la organización del Curpillos. Entre los puntos más llamativos figura la prohibición de introducir comida o bebida del exterior, algo que no ha sido comunicado por ninguna fuente oficial y que contradice la esencia popular de la jira en las Veguillas, donde es habitual que los asistentes lleven sus propias neveras, bocadillos y bebidas para pasar el día en El Parral.

También se menciona la obligatoriedad de llevar un documento de identificación válido —como DNI o pasaporte— y se afirma que los menores de 16 años solo pueden acceder acompañados de un adulto. Además, el bulo establece que la entrada al recinto es personal, intransferible y no puede revenderse, cuando lo cierto es que no existe ningún sistema de acreditación ni control de acceso en ese sentido.

Otra de las afirmaciones falsas incluidas en el cartel es la referencia a un sistema de videovigilancia con fines de seguridad y promoción, una medida que no se ha implantado ni ha sido anunciada por parte de las autoridades. A esto se suma la supuesta posibilidad de realizar registros a bolsos y pertenencias, algo que tampoco está previsto.

Todos estos mensajes, al ir acompañados de los logotipos del Ayuntamiento de Burgos, la Oficina de Congresos y la Junta de Castilla y León, pueden inducir a error a quienes los vean en redes sociales. Por eso, desde la Policía Local insisten en que es fundamental contrastar la información y no compartir contenidos que no provengan de canales oficiales.