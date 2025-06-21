La Quinta después del Curpillos: 26.780 kilos de basura y 100 operarios «a tope»

Limpieza del paseo de La Quinta después del Curpillos.TOMÁS ALONSO

El paseo de La Quinta vuelve a lucir su aspecto habitual tras la multitudinaria celebración, por segundo año consecutivo -y quién sabe si de aquí en adelante-, de la Jira del Curpillos. Con cientos de kilos de basura acumulados tras la fiesta, los operarios municipales iniciaban este sábado, a las 7 de la mañana, las tareas de limpieza para despejar la zona.

A falta de descargar los envases de vidrio depositados en sus correspondientes contenedores, se han retirado 26.780 kilos de basura. Del total, 11.900 proceden de las cajas multifracción donde las peñas depositaron sus residuos, 13.980 repartidos por el paseo y 900 recogidos por las barredoras.

Un centenar de operarios, divididos en tres turnos entre ayer y hoy, retiraron además 160 cubos; 60 más respecto al año pasado. Por su parte, fuentes municipales consideran un acierto el vaciado de contenedores durante la celebración de la Jira para agilizar las labores de limpieza.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, destaca la efectividad del dispositivo desplegado, con todos los operarios «a tope» para que La Quinta quede completamente libre de residuos. En este sentido, cabe reseñar que el paseo ya estaba prácticamente impoluto a media mañana. No en vano, los trabajadores se encontraron con un gran número de neveras portátiles abandonadas a su suerte.