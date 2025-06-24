La Fundación Gutiérrez Manrique destina 2,5 millones de euros a proyectos sociales

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Gutiérrez Manrique, que gestiona la Fundación Caja de Burgos, ha resuelto las ayudas anuales que de manera constante concede a proyectos sociales con preferencia en el medio rural. En total 500.000 euros para este 2025 que se repartirán en proyectos de 63 asociaciones de la provincia de Burgos y que beneficiarán a 41.600 personas.

Desde las asociaciones valoran la «continuidad» de esta Convocatoria de Apoyo a Entidades Sociales que «te permite seguir manteniendo programas y dar continuidad a los proyectos», señaló la responsable de Asociación Hechos, Irene Menéndez. En los últimos cinco años la Fundación Gutiérrez Manrique ha aportado 2,5 millones de euros a entidades privadas sin ánimo de lucro para financiar sus proyectos de atención social.

«Las ayudas están dirigidas a organizaciones que desarrollan su labor en la provincia de Burgos, con especial atención a la comarca Odra-Pisuerga pero tiene especial enfoque a la atención social en la provincia aunque sean asociaciones de la capital pero los programas se prestan en la provincia», señaló la responsable de Cohesión Social, Bienestar y Sostenibilidad Ambiental en Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando.

Expuso como ejemplos el programa de terapia a personas con problemas de alcoholismo que Arbu lleva a la provincia gracias a este apoyo o la iniciativa de Cruz Roja en Melgar de Fernamental que busca desarrollar sistemas tecnológicos contra la soledad no deseada. También se apoyan proyectos en la capital. Con los fondos obtenidos por Fundación Gutiérrez Manrique la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) podrá equipar el nueva sede en la avenida de la Paz.

Las ayudas se centran en «la atención directa a personas y familias en situación de vulnerabilidad, la asistencia a colectivos con necesidades especiales, el acompañamiento a enfermos y familiares o la respuesta ante situaciones de emergencia social», remarcó Hernando. Como ejemplo de acciones en el medio rural de asociaciones radicadas en pequeños municipios está la aportación al día a día de Melgar de Fernamental y la comarca de la Asociación Conde Fernán Armentález. Asunción Ortega asegura que «El trabajo de la enfermedad mental en el medio rural persigue prestar apoyos a 59 personas de la comarca para que su calidad de vida sea decente». Señala que estos fondos se destinan a la mejora de la imprenta de la entidad donde «Los 15 trabajadores del taller realizan una labor que es visible por el resto de la sociedad lo que nos permite potenciar sus capacidades con el equipo terapéutico pero que les da un sentido de utilidad, la gente valora su trabajo, porque tenemos tienda, y eso refuerza su autoestima», remarcó.

En la comarca Odra Pisuerga se destinan un total de 94.886 euros a programas de acción social como el que se lleva a cabo en Melgar. Es la segunda comarca con mayor aportación tras la capital a donde se destinan 327.914 euros para acciones que desempeñan asociaciones radicadas en la capital en el medio rural o iniciativas que se llevan a cabo aquí. Es el programa ‘Speed Job Dating’ de Asociación Hechos, entidad que empezó trabajando con menores migrantes no acompañados y que hoy ya desarrolla acciones formativas y de empleabilidad a personas en riesgo de exclusión. Este programa permite poner en contacto a «chavales con el 200% de las ganas de aprender y trabajar» con «empresas que necesitan personal, que no encuentran y te piden gente con ganas, y aquí es lo que sobra», señaló Irene Menéndez.

Además se realizan aportaciones de 43.700 euros a entidades en la comarca de Miranda de Ebro, 22.500 en Aranda y la Ribera delDuero y 11.000 en las Merindades. Los apoyos se distribuyen en ayudas a infraestructuras de estas entidades para prestar con mejores condicioens y técnicas sus servicios. También hay actuaciones de apoyo a las personas.