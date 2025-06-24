Servicios Sociales valorará el botón del pánico antes de sacar un nuevo contrato

Este es el botón del pánico, un dispositivo bluetooth que la mujer puede activar y la aplicación del móvil que es la que conecta directamente con el sistema de alertas de la Policía Local.©Tomas Alonso

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos valorará el funcionamiento y los resultados del botón del pánico, una aplicación que aporta seguridad y rapidez de acción de Policía Local ante una situación crítica de una mujer en riesgo de sufrir una agresión física, psicológica o sexual.

Según explicó la presidenta de la Gerencia, Milagros del Campo, se está en el proceso de examen antes de volver a licitar este servicio, cuyo contrato anterior habría caducado. «A partir de ahí determinar la continuidad o no de la prestación de ese servicio». Además, según señaló, la empresa que lo prestaba ha sido absorbida por otra de mayor tamaño y se está pendiente de realizar cambios que podrían afectar al servicio.

Del campo indicó también que antes de sacar una nueva licitación habría que hacer modificaciones con respecto al que estaba en vigor hasta ahora, porque la baja demanda por parte de las potenciales usuarias no hace necesario gestionar 100 botones y, desde su punto de vista, bastaría con disponer de 50 dispositivos.

Desde el grupo municipal socialista, la concejala Estrella Paredes, reclamó tener acceso al expediente del contrato por los «cambios de versión» de la presidenta de la Gerencia al respecto de este servicio. «Unos días nos dice una cosa y otros se desdice porque creemos que al haber caducado sería necesario empezar de cero con una nueva licitación, pero no conocemos el expediente», afirmó.

Según la edil, una decena de mujeres contaría con este dispositivo, pero ante el cambio que se ha dado en la empresa que lo llevaba se desconoce qué pasará con la aplicación. «La que lo llevaba anteriormente se ha ofrecido para seguir gestionándolo hasta que haya un contrato nuevo, pero no sabemos hasta cuándo», concretó Paredes.