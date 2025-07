Así fue el apagón de las barracas para exigir una nueva ubicación: «Al polígono no vuelvo»

El portavoz de la Asociación de Feriantes de Burgos, David Galera, reconoció que "los primeros perjudicados por el cierre de un día de fiestas somos nosotros primero, que es nuestro negocio, pero también los burgaleses que no podrán disfrutar un día de feria". Asegura que no aguantan más. "Cuando vinimos aquí, nos prometieron que iba a ser para un año o dos, teníamos que haber salido de aquí ya, somos empresas y esto nos está dando más pérdidas que beneficios, puedes aguantar uno o dos años pero ya esto es insostenible no para uno, sino para todos", lamentó.

En estos primeros días, con las inclemencias del tiempo, la Feria no ha funcionado. "Estamos muy lejos, la gente no viene y si vienen aquí y pasa como la tormenta del otro día, tenemos que resguardar a la gente en nuestras casetas porque no hay zona de abrigo ni lugar al que ir para luego volver", reclamaba. Estamos en medio de la nada, "es la peor feria de España, en ningún sitio cortan una carretera y nos ponen, solo pedimos hablar, dialogar y que, igual que pasa con la Feria de San José, se pueden cortar dos calles con un plan de emergencias y acercarnos más al centro".

Imágenes de una feria cerrada en forma de protesta para no volver a la calle Laredo el próximo año.Oscar Corcuera

Los feriantes piden a los burgaleses "su apoyo y vuestra voz para que las luces y la alegría de la feria de San Pedro y San Pablo vuelva a brillar cerca de vosotros". Un apoyo que no pudieron sentir. No hubo comunicación oficial de protesta pero "la ambulancia de seguridad no ha venido, los autobuses sí vienen pero vacíos, será que les avisan que no hay feria, y los burgaleses que se acercan hay un policía que no les deja pasar, queríamos que los burgaleses conocieran de primera mano nuestra situación pero no les han dejado verlo", aseguraba uno de ellos. Recordaba que no son de hacer protestas pero la última se dio en Barcelona cuando en el recinto ferial de la Feria de Abril se quería cobrar entrada además de los tiques de las instalaciones. Lograron frenarlo.