Danza en el Camino y ritmos urbanos a los pies de la Catedral de Burgos. Así arrancó el Cicbuny 2025 en fotos

La primera jornada de danza del 24 Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York se ha llevado a cabo en la calle. En la Llana de Afuera y con un linóleo a pie de público los bailarines han sacado a bailar a los espectadores en una simbiosis del movimiento urbano a los pies de la majestuosa Catedral de Burgos. El proyecto Moving Spaces ha contado con actividades para todos en torno a la danza urbana. Además han celebrado una Jam Session con el dj Mr Bitter. Ha habido momento de concurso con el Burban Battle 7 to smoke All Styles que ha contado con Chey Jurado, Lycan y Cía. Fresas con Nata como jueces. La iniciativa finalizó con un espectáculo de danza urbana del Colectivo H3B.

Un arranque popular que contó con el apoyo del público arremolinado alrededor de la zona junto a la puerta de Pellejería de la Capital y sobre el mirador de la calle Fernán González. El evento más popular del certamen.

Bailando con piedras es una del 24 Certamen Internacional de Danza Burgos-Nueva York se complementa con Danza en el Camino, una gira por 19 hitos del Camino de Santiago donde se representan tres piezas coreográficas que se cerraron ayer en en las escalinatas del Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB). Se han seleccionado ‘Kowak’ de los bailarines taiwaneses Hsin-Hsuan Yu y Szu Shihmin, ‘Adama’ de Mario Bermúdez y ‘Asceta’ de Chey Jurado.

‘Danza en el teatro’ es el plato fuerte del festival que arrancará el próximo 23 de julio con dos semifinales y final. Para la primera jornada de mañana se presentan siete propuestas: ‘Tu, yo y en medio nosotros’ de Recuerdo Número 7 (España), Visceral de Sophie Antoine y Óscar Alonso (Fracia, Reino Unido y España), Ek Ong Kaar de Amario Sergio Elías Leyva (Cuba), Courage. Bad Luck Doesn’t Exist de Matteo Vignali y Noemi Dalla Vecchiaii (Italia), The Passenger (EEUU) de Nikolaos Doede, 0,4MM de Evelyn Tejada (República Dominicana) y Push and Pull de Lai Hung-Chung (Taiwán).

En la segunda seminfinal, que se celebrará en el Principal el 24 de julio competirán por un hueco en la final Nahas Fabián Thomé (Francia), Steady Hands de Fonsi López (España), Plexus de Alessandra Scalambrino (Italia), In all black, nothingness began to spin de Aurora Casatori y Seirian Driffiths (Reino Unido), Olvídame de Giovanni Leonarduzzi y Claudia Latini (Italia), Miss Shape de I-Han Cheng (Taiwán) y Lighea de Thomas Martino (Italia).

Los seleccionados pasarán a la gran final del viernes 25 de julio en el que también se subirá al escenario la propuesta creada por Mario Bermúdez para el Internacional Summer Dance impartido en el Centro de Danza Hélade. El jurado que elegirá las propuestas ganadoras está presidido por Mario Bermúdez (Marcat Dance) y formado por Marta Carrasco, Ayako Kurakake, Maruxa Salas, Alfonso Ordoñez, Norka Chiapusso, Catherine Coury, Senador González, Luisa Sancho, Pedro Chicharro e Ignacio Javier de Miguel.