Atapuerca 2025: El neandertal muestra sus armas en tres yacimientos diferentes de la sierra

Durante años fue el más buscado. El ausente. Hoy sus referencias y registro están en tres yacimientos y cuatro superficies de excavación diferentes. El neandertal estuvo en Atapuerca desde el principio (hay registro del paso entre la industria achelense y musteriense en Estatuas exterior), y hasta el final con una última expedición de los últimos neandertales de la zona se ha registrado en Cueva Fantasma.

Ambos espacios se complementan con el yacimiento al aire libre Aymerich que ha ofrecido 3.000 piezas de herramientas de sílex neógeno que muestra ser «la ocupación al aire libre más rica de todo el valle del Arlanzón y que demuestra que hay prehistoria más allá de la Trinchera del Ferrocarril», destacó la codirectora María Martinón.

Este año los tres espacios han confirmado las ocupaciones musterienses pero no han aparecido restos fósiles. Los hay. Pero los lugares donde se han encontrado estos registros no se han podido excavar este año. «El año pasado recuperamos un fragmento de cráneo en una zona a parte del cubil de hienas, pero ese espacio este año no se ha podido trabajar por seguridad ya que hubo desprendimientos, hemos buscando soluciones para que el año que viene podamos volver a esta zona que es la más rica», señaló el codirector de las excavaciones, Andreú Ollé.

En Fantasma sí se ha podido localizar un campamento neandertal con restos de animales procesados, un cubil de hienas, la zona más amplia y una charca que se ha convertido en un cementerio de caballos sin ningún tipo de marca.

En cuanto a Estatuas se abordan dos espacios diferentes. Donde se recuperaron fósiles humanos (un diente y una falange) y el rastro genético en el sedimento de cinco individuos, Estatuas interior, se amplía la superficie de excavación hacia la pared de la cueva. «Yo creo que llegaremos a los niveles de fósiles humanos el año que viene», avanzó Juan Luis Arsuaga. Apuntó también al trabajo geológico y de limpieza del sedimento revuelto realizado en Sima de los Huesos donde se ha recuperado, sin esperarlo, un metatarso de los preneandertales del grupo de 29 individuos que descansan en el fondo de la sierra.

En cuanto a Estatuas Exterior se han centrado en la parte superior, más modera, que es un taller de industria neandertal. Pero «este año han salido más de 200 piezas de industria y algo de fauna que es menos común aquí». Un yacimiento del que esperan que «vaya dando resultados más impresionantes en los próximos años».