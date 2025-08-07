Sonorama: Si ya sabes los horarios y lo que necesitas para no perderse nada ¿Para qué preguntas?

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El festival Sonorama Ribera 2025 se celebra hasta el 10 de agosto en Aranda de Duero con más de 200 artistas y bandas.

La organización ha publicado ya los horarios oficiales de cada jornada, permitiendo al público planificar su experiencia entre los numerosos conciertos, actividades y espacios repartidos por la localidad. La cita, una de las más longevas y populares del panorama musical español, mantiene su apuesta por ofrecer una programación ecléctica y representativa de la diversidad de la música actual.

Entre los artistas confirmados para esta jornada se encuentran Zahara, Fernandocosta, Alizzz, La Zowi, Miss Caffeina, Natalia Lacunza y Fermín Muguruza. Todas las actuaciones de este primer día se prolongarán hasta las 3:30 horas del jueves, en una muestra de la amplitud de géneros musicales presentes desde el inicio. La programación y los horarios detallados pueden consultarse en la web oficial del festival, facilitando la organización de rutas de conciertos para los asistentes.

Entre el jueves 7 y el sábado 9 de agosto de 2025, los diferentes escenarios del recinto principal y los repartidos por el casco histórico concentrarán la mayor parte de la programación musical. El recinto cuenta con escenarios como Ribera del Duero, Aranda de Duero, Tierra de Sabor, AFMCYL, GLO Music Hall y Comedia. En ellos se podrá escuchar tanto a grandes figuras como a nuevos valores de la escena nacional e internacional. Entre los nombres destacados de este año figuran Dorian, La Raíz, Amaia, Viva Suecia, Delaporte, Iván Ferreiro y Barry B, músico arandino que debuta en el escenario principal del festival local. Además, la organización ha reservado un espacio especial para el único show completo en festivales españoles este año de Arde Bogotá y para las actuaciones internacionales de Franz Ferdinand y Supergrass, dando paso a jornadas maratonianas entre distintos estilos y trayectorias musicales.

I. C.

Uno de los rasgos distintivos de Sonorama Ribera es la implicación del centro urbano de Aranda de Duero en la programación. Desde las 12:00 h de cada día, diferentes puntos de la ciudad albergarán conciertos y actividades gratuitas. Destacan localizaciones emblemáticas como la Plaza del Trigo Vibra Mahou, Escenario Charco junto al río Duero, Escenario Big Bang en el Parque de la Isla, Escenario Plaza de la Sal Vibra Mahou y Le Club / Café Central. Cada uno de estos espacios contará con propuestas enfocadas a la mezcla de géneros, el mestizaje cultural o el descubrimiento de artistas que inician sus carreras. La Plaza del Trigo, a las 15:00 h, volverá a acoger los populares conciertos sorpresa Ribera del Duero, parte del ADN del festival, que en ediciones anteriores han reunido a bandas que no figuraban en el cartel oficial y han generado momentos de gran expectación.

Además de su oferta musical, Sonorama Ribera 2025 refuerza su vocación multidisciplinar con iniciativas como catas de Ribera del Duero, propuestas gastronómicas en las bodegas tradicionales de Aranda, zonas dedicadas a la infancia (Sonorama Baby) y actividades ligadas a la cultura y la ciencia. Según indica la organización, "Sonorama también se escribe, se brinda con las catas de Ribera del Duero, se saborea en los almuerzos en las bodegas subterráneas, se vive en familia con el Sonorama Baby y se comparte con desconocidos que acaban siendo amigos para siempre". Estas propuestas subrayan el carácter inclusivo y diverso del evento, y refuerzan el atractivo de Aranda de Duero como destino turístico durante la semana del festival.

El domingo 10 de agosto de 2025, la programación se concentrará en los escenarios urbanos de Aranda de Duero, siguiendo la línea de accesibilidad y cercanía. "Sonorama Ribera 2025 finaliza el domingo con una programación especial en los escenarios urbanos de Aranda de Duero que no suena a despedida, sino a promesa de volver". Así, se da por cerrada una edición que, según las previsiones de afluencia y participación, volverá a situar a la localidad en el foco del calendario festivalero español.