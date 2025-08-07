El PP suspende la sanción por el retraso en la obra de Policía Local por el compromiso de terminar en plazo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha estimado las alegaciones de la empresa adjudicataria de las obras de remodelación del edificio de Policía Local y Bomberos, Hermanos Rubio-Grupo Herce, que se compromete, con un plan de trabajo, a acabar las actuaciones pendientes en el plazo marcado. La previsión es que en enero de 2026 puedan finalizar la intervención, si bien es cierto que la justificación de los fondos europeos asignados al proyecto tiene de margen hasta marzo de 2026.

Estas son las explicaciones dadas por el alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que indicaba que se concluye de esta manera el inicio del procedimiento de penalidades que se abrió a principios de junio. Según concretó, «hemos dado un voto de confianza inicial, basándonos en los informes de los técnicos, tanto de la dirección de la obra como del encargado municipal de la actuación que es gerente de Urbanismo, pero en el caso de que veamos algún incumplimiento, volveríamos a abrir el procedimiento sancionador».

A fecha 30 de junio se ha certificado 1.524.780 euros y quedaría por ejecutar otros 3.747.428 euros de obra. La adjudicataria se ha comprometido a certificar 575.000 euros mensuales hasta noviembre y luego alrededor de 400.000 al mes hasta llegar a los 5.282.209 euros en los que se adjudicó las actuaciones. Los fondos europeos concedidos para este proyecto vinculados con mejoras de eficiencia energética en el edificio suponen 3,3 millones de euros.