Las multas por positivos en droga al volante se disparan en Burgos en los últimos tres años

De 251 positivos en drogas tras un control de carreteras en la provincia de Burgos a 652. Este es el salto que se ha producido si se comparan los años 2022 y 2024 en la estadística de Tráfico, en la que se reflejan las multas por la incidencia de la conducción bajo los efectos de sustancias prohibidas.

Porcentualmente, representa un incremento del 158% y de ahí la alarma que existe en la Dirección General de Tráfico ante este crecimiento que es de más del doble. En el año intermedio, el 2023, fueron 539 las sanciones por este mismo motivo, por lo que se ve claramente la evolución al alza. Por ahora, no hay datos más actualizados de la situación en lo que va de 2025.

El director provincial de Tráfico, Rául Galán, muestra la «preocupación» evidente ante un «problema de salud pública» que tiene graves consecuencias cuando alguien se pone al volante tras ingerir cualquier clase de estupefaciente.

La cuestión es que entre 2022 y 2024 han aumentado los controles de drogas, pero esta razón no justificaría por sí sola el crecimiento de los positivos. Según concreta este responsable, «los positivos han aumentado más que ese incremento que se ha producido en el número de controles». Aclara Galán, a este respecto, que las pruebas para detectar la presencia de drogas no son masivas e indiscriminadas, como puede ser en el caso del alcohol. «Son selectivos y se eligen a personas que pueden presentar cierta sintomatología, para cuya detección ya están formados los agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de ahí la alta incidencia», explica, a la vez que añade que «estamos ante una cifra preocupante que hay que reducir a toda costa».

Para el organismo que vela por la Seguridad Vial es «una prioridad a corto plazo» reducir esa incidencia de la conducción bajo los efectos de drogas o medicamentos. También ha crecido el consumo de estos últimos, por ejemplo, psicofármacos, y muchos que tienen importantes consecuencias al volante, que se advierte en el prospecto de uso.

Este verano es una de las cuestiones a las que Tráfico presta más atención a través de una mayor presencia de agentes de la Guardia Civil en las carreteras de la provincia. «Se están estableciendo controles aleatorios y programados allí donde entendamos que se pueden dar más estas conductas antirreglamentarias y, por tanto, pueda haber un mayor riesgo potencial para los conductores que infrinjan, así como para el resto de los usuarios de la vía», sostiene.

Por tanto, este agosto con decenas de fiestas y festivales en multitud de localidades de la provincia, a buen seguro que se estudiará la presencia de controles en algunos de ellos.

Existe una vinculación directa entre el consumo de estupefacientes y la siniestralidad en las carreteras. Galán llama la atención sobre los datos que aporta cada año el Instituto de Medicina Legal en el informe anual: «En el último se constata que, de todas las personas fallecidas en siniestro vial a las que se le practicó autopsia (más de 900), en el 48 y pico por ciento de los casos, llevaban en el cuerpo niveles de positivo de alcohol, drogas o las dos». Para el responsable de la DGT en Burgos, estos datos «son espeluznantes».

En cuanto a las sustancias más detectadas en las pruebas, que cada vez son más precisas, es el THC el que más positivos produce, es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en la planta de cannabis. Le siguen la cocaína y las drogas sintéticas, en cuanto a sustancias prohibidas. Los medicamentos que afectan a las capacidades de conducción ocuparían la cuarta posición en este listado.

Como constata Galán, «el consumo de ciertas drogas, como el cannabis, tiene una aceptación social aún importante, ya que se considera una sustancia inocua, pero nada más lejos de la realidad: los últimos estudios revelan que más de el 50% de sus consumidores habituales desarrollan trastornos psiquiátricos debido a su abuso y a sus efectos perniciosos sobre el cerebro. Algo parecido pasaría con otras drogas como la cocaína».

En estos momentos las sanciones que existen en el Código Penal, que deberían ser disuasorias, son las siguientes ante un positivo en drogas: prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.