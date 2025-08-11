Detenido en Burgos un delincuente reincidente por robar perfumes en una tienda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local detuvieron a un delincuente habitual por llevarse perfumes de un establecimiento de la calle de la Moneda. Los hechos se remontan al pasado viernes 8 de agosto, cuando la Policía Local recibe el aviso de que se ha cometido el posible hurto de unos perfumes en una tienda especializada ubicada en la calle de la Moneda. Se informa también de que hay varias personas que están persiguiendo al delincuente.

A continuación, vehículos de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) y de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) se desplegaron con rapidez por la zona hasta que localizaron a un testigo que les facilitó la ruta de huida del delincuente.

Las dotaciones de la Policía Local movilizadas consiguieron localizar al ladrón en la calle del Tinte, quien cuando vio las patrullas huyó del lugar. Al poco rato, el delincuente fue neutralizado y tras ser identificado, los agentes procedieron al cacheo de seguridad, en el que le intervinieron dos cajas de perfume valoradas en 384,45 euros.

La Policía Local destaca de esta intervención la colaboración ciudadana, que ha sido fundamental para poder localizar y posteriormente detener a este delincuente de 45 años, viejo conocido de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que acumula al menos 14 hechos delictivos de este tipo. Hace 12 días fue detenido por agentes de la Policía Local por un robo con fuerza cometido en la plaza Vega.