Se cumplen 10 años de la puesta en marcha del Parque Municipal de Viviendas creado para familias afectadas por un desahucio hipotecario o de alquiler sin alternativa.. SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado

El Ayuntamiento de Burgos ultima la compra de los últimos inmuebles del Parque Municipal de Viviendas que pertenecen a una entidad bancaria. El PSOE ha planteado la pregunta en la Comisión de Servicios Sociales porque, denuncia, «en este mandato no se ha convocado ni una vez la comisión de seguimiento del Parque Municipal de Vivienda y no se ha dado ningún tipo de información», remarcó la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez.

Apuntó que el convenio por el que Caixabank cedía el uso para personas afectadas por desahucio hipotecario o de alquiler sin alternativa habitacional 13 inmuebles, expiró en noviembre del año pasado. «La entidad anunció que no quería renovar el convenio y puso a disposición del Ayuntamiento los inmuebles a un precio accesible, en septiembre de 2023 se anunció la intención de compra inmediata pero un año después no se ha producido», explica la edil socialista.

La concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo, apunta que «esa compra de tres viviendas se va a hacer», apuntó aunque no remarco fechas de realización. El Consistorio cuenta con un presupuesto de 900.000 euros para realizar esta adquisición. Esto permitiría que todo el Parque Municipal, firmado por 29 inmuebles, sea propiedad del Ayuntamiento de Burgos una vez que las entidades bancarias colaboradoras han ido cediendo estos inmuebles.

Esta solución habitacional se puso en marcha en el año 2o16 con Ana Lopidana al frente de la concejalía de Servicios Sociales y con el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Burgos en una de las legislaturas más fragmentas en el consistorio.

Las entidades bancarias aportaron inmuebles por los que el consistorio abonaba parte del alquiler y una pequeña cantidad los beneficiarios. Las últimas viviendas adjudicadas, seis, se realizaron en 2022. Por eso desde el PSOE reclaman que «con diez años de existencia del Parque tendrá que haber habido una evolución en la situación de algunas familias, habrán mejorado su situación o incluso han dejado el inmueble para ir a otro mejor pero no sabemos porque no se ha revisado ante el desinterés de este equipo de Gobierno». Mila del Campo asegura que su prioridad es poner en claro la titularidad de las viviendas y solventar la búsqueda de inmuebles para el desalojo de las familias que quedan en el Encuentro. «A partir de ahí estudiaremos la situación de las familias en el parque, sus necesidades y se han modificado o no sus condiciones o ya no están en las casas».