Los hoteles de Burgos cuelgan el cartel de completo para el puente de agosto

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Los hoteles de la capital burgalesa han colgado el cartel de ‘completo’ para este puente. El mes de agosto es, sin duda, uno de los más importantes para el sector hotelero en Burgos y uno de los puentes de mayor afluencia de turistas en la ciudad.

Así lo recuerda el portavoz de los hoteleros de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, Luis Mata. «La segunda semana de agosto es siempre una de las más importantes para el sector, pero este año nos hemos quedado ligeramente por debajo de las previsiones que teníamos por la ola de calor», explica.

Y es que si bien el fin de semana las habitaciones de la capital estarán completas, el resto de la semana la ocupación se ha quedado en un nada desdeñable 85%. «En este momento del año en Burgos hay tres tipos de visitantes o turistas: el de paso, el turista de interior y el peregrino y en esta ocasión los dos últimos han caído mucho por la meteorología, algo que se deja notar en la ocupación de los días de entre semana».

Todo ello con unos precios «muy razonables para el mes de agosto». Y es que durante este puente «los clientes han podido reservar habitaciones en hoteles de cuatro estrellas por noventa euros la noche y de tres estrellas por ochenta euros».

Precios «muy normales» en un año en el que algunos productos turísticos se han incrementado hasta un 20% respecto al año anterior. Sin embargo, Mata cree que «en este sentido estamos pagando justos por pecadores» y es que «nada tiene que ver los precios de la costa con los de interior».

De hecho, el portavoz de la federación cree que «los precios de la costa ya no pueden subirse más porque han tocado techo», mientras que en el interior «se están encontrando hoteles muy buenos por precios razonables como en Burgos», asevera.

En cualquier caso, el mes de agosto es siempre un mes muy dispar. Y es que «hay semanas muy buenas como la segunda y la tercera y otras más flojas como la última semana del mes porque ya estamos todos pensando en la vuelta al trabajo y a la rutina», apunta Mata.

El turismo de interior sigue sin tener el tirón del norte de España entre los turistas que quieren buscar opciones con una climatología más amable para sus vacaciones. «La playa tiene mucho tirón en olas de calor y el norte sin duda lleva años de moda, especialmente Cantabria y Asturias y más aún desde la pandemia».

A un par de semana de cerrar el mes de agosto, Mata hace un balance positivo de lo que va de año y es que si bien el primer trimestre fue «flojo como suele ser habitual», el buen tiempo de la Semana Santa, eventos como Dance World Cup o el Zurbarán Rock dejaron un buen segundo trimestre y lograron compensar el semestre dejando una ocupación media del 53% en la primera mitad del año, un 1% más que en el periodo del año anterior.

Resto del año

Ya de cara a lo que queda de año, Mata señala que ya empiezan a llegar las primeras reservas para el Cidiano. «Es un evento que siempre tiene muy buena acogida y es en verano cuando los interesados empiezan a preguntar y a reservar», añade.

Para los puentes, Mata apunta que «aún es temprano», aunque «el otoño siempre es un buen periodo para la capital burgalesa».