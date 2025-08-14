Las obras de captación e impermeabilización del arroyo de Villatoro, por fin, están en ejecución este agosto de 2025.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de captación de aguas del arroyo de Villatoro arrancaron a principios de este agosto, después de años de espera por parte de los vecinos del barrio que han convivido con hundimientos de terreno, grietas en las viviendas y bombas de achique en sus sótanos desde hace más de una década. Desde 2009 llevan los vecinos denunciando ante las administraciones este problema que creían que se derivaba de las filtraciones subterráneas de agua.

Tras diversos estudios de ingeniería, informes diversos y redacciones de proyectos, por fin, se han aunado los tiempos de las administraciones implicadas en dar luz verde a las actuaciones sobre el terreno: el Ayuntamiento de Burgos y la Confederación Hidrográfica del Duero.

La alcaldesa, Cristina Ayala, visitó las obras, recién incorporada a la actividad municipal tras unos días de vacaciones, para conocer los avances e informar a los medios de las previsiones, ya que las actuaciones tienen que concluir en abril, ya que la ventana de tiempo en la que se permite actuar en cauces y arroyos va del 31 de julio al 1 de abril por cuestiones hidrológicas.

«Venimos a ver una obra largamente demandada aquí en la zona de Villatoro, que ha impulsado este equipo de Gobierno, puesto que estuvo bastante paralizada en la etapa anterior», señaló, para indicar que el Ayuntamiento de Burgos conocía desde el pasado 16 de abril que, por fin, este agosto sí podrían comenzar los trabajos, que el pasado verano se truncaron por desavenencias con el proyecto de obra por parte de la CHD. De hecho, decenas de vecinos de Villatoro recurrieron el pasado verano la decisión de la confederación, hartos por la situación que se ha prolongado por demasiado tiempo.

Este permiso lleva implícito, como ha indicado Ayala, que la obra debía realizarse en los siguientes seis meses, si bien es cierto que hasta agosto no podían comenzar los trabajos. En principio, se prevé que las actuaciones duren cuatro meses, si bien se ha solicitado una ampliación por tres meses para cubrir el periodo hasta el mes de abril, que sería la fecha máxima.

Las obras de captación e impermeabilización del arroyo de Villatoro, por fin, están en ejecución este agosto de 2025.TOMÁS ALONSO

La primera parte de la obra, que ha comenzado en la parte del arroyo de Villatoro, que se encuentra en las cercanías de la iglesia y del campo de fútbol, ha sido el desbrozamiento del terreno para iniciar las actuaciones. «Vamos a empezar por la impermeabilización del cauce del arroyo, luego va a haber una obra de drenaje, así como un inventario detallado de los daños estructurales que se han producido por los movimientos que les estamos comentando que se han producido en el terreno», explicaba a pie de obra, acompañada por el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y por la presidenta del distrito periférico, Carolina Álvarez.

Ayala ha reconocido que esta intervención podría no resolver el problema que se viene viviendo en esta zona de la capital burgalesa, pero señalaba que lo principal es avanzar en la solución del problema y, por tanto, opina que es un comienzo. En este sentido, explicaba que el proyecto de captación de aguas, que supone una inversión de 700.000 euros, viene acompañado de otro contrato de consultoría y dirección facultativa de la obra para que durante los tres años siguientes se supervise los efectos que ha tenido esta impermeabilización del arroyo.

Así se planteó esta actuación en el pasado mandato con estos dos contratos, uno que está adjudicado a Herrero Temiño, y el otro para la ingeniería Cemosa, y así se ha mantenido con la propuesta planteada para conocer si esta es la solución definitiva.

En cuanto a las afectaciones que puedan tener los vecinos a lo largo de la duración de las obras, la alcaldesa señalaba que habrá que ir viendo en función de cómo avancen los trabajos que, apenas han cumplido unos pocos días de desarrollo.

Hace unos meses, el concejal de Urbanismo, informaba de que el objetivo de la Administración local pasaba por actuar en un espacio cercano al kilómetro de longitud, finalmente «las obras se llevarán a cabo en algo menos de 500 metros».

Las obras de captación e impermeabilización del arroyo de Villatoro, por fin, están en ejecución este agosto de 2025.TOMÁS ALONSO

A pesar de la reducción del área de intervención, el proyecto mantiene la creación de dos pozos de captación y bombeo de agua, necesarios para poner solución a los problemas de las filtraciones de agua que viene sufriendo el barrio burgalés desde hace años.