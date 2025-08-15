Ayala aboga por iniciar la reforma de El Plantío en el fondo sur e ir construyendo la zona comercial.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La remodelación del estadio municipal de El Plantío podría arrancar por el fondo sur. Esa es al menos la opción que plantea la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, convencida de que se podría acometer en paralelo la construcción de una nueva zona comercial en las inmediaciones del complejo deportivo.

La propuesta ha sido traslada oficialmente este viernes a la directiva del Burgos Club de Fútbol durante la reunión mantenida por la regidora con la directiva. Al encuentro, también han asistido el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, con el objetivo de «analizar la situación actual de la concesión demanial y posibles líneas de colaboración la entidad».

Según fuentes municipales, Ayala ha dejado clara la voluntad del equipo de Gobierno de colaborar con el club blanquinegro, como así ha sucedido cuando se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) concediendo un plazo a mayores para la obra y ampliando los usos de la dotación. Asimismo, la alcaldesa ha recordado que este año, y dentro de ese compromiso, se ha incrementado en 100.000 euros el contrato de patrocinio existente.

«El papel del Ayuntamiento es fundamental y queremos ir de la mano con quien sea el propietario del equipo en cada momento», ha reseñado la regidora municipal antes de insistir en la necesidad de que se cumpla con los términos establecidos en la concesión de la dotación municipal.

Sobre la mesa se han puesto posibles líneas de colaboración. No obstante, desde el Ejecutivo municipal se insiste en iniciar la reforma de El Plantío por el fondo sur. Para ello, sería necesario llevar a cabo del convenio firmado en el marco del anteproyecto que el club ha presentado al Ayuntamiento. En cuanto a la nueva zona comercial, lo que se busca es que la propiedad del club pueda «sacar rentabilidad inmediata a las inversiones».

Tras este encuentro con el fin de seguir profundizando en la colaboración entre el Ayuntamiento y el Burgos CF, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión, a principios de la próxima semana, para «continuar con las conversaciones y analizar otros escenarios y líneas de colaboración».