Esta es la razón por la que hay tantas excavaciones arqueológicas en los pueblos de Burgos

Imagen de la vista desde el interior de Cueva Kaite, en Ojo Guareña, donde se inició la excavación en busca de ocupaciones neandertales con apoyo de la Diputación.CENIEH

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Atapuerca marcó el camino. Cerca de 50 años de excavaciones donde ha aflorado una ocupación constante de cinco especies humanas desde hace casi 1,4 millones de años hasta la actualidad y un proyecto científico, cultural, divulgativo y turístico de primera línea que beneficia a los pueblos que conservan ese tesoro.

Es un ejemplo en el que todos se miran. Pero en Burgos el potencial arqueológico es tremendo y disperso por todo el territorio. Paleolítico antiguo, medio y superior, primeras poblaciones de agricultores, Edad del Bronce, del Hierro, poblaciones prerromanas, restos de arqueología romana entre poblados y núcleos urbanos como Clunia, poblamientos medievales, grandes castillos, monasterios…

Recuperar el legendario pasado de la provincia es un trabajo fino que se desarrolla poco a poco. Este año las pequeñas excavaciones movilizan en torno a 350.000 euros con gastos del desarrollo de los trabajos que se realizan en estos pequeños pueblos de Burgos. Unas intervenciones para las que el proyecto de subvenciones a ayuntamientos de prospecciones arqueológicas y paleontológicas que la Diputación Provincial de Burgos mantiene desde 2012 es «fundamental». Una estrategia «interesante porque implica al municipio y a los vecinos del lugar en tomar conciencia del valor de su territorio», explica la arqueóloga e investigadora del Cenieh, Ana Isabel Ortega.

Este año se financian 28 proyectos de los 38 que se han presentado. Sólo se permite uno por municipio y la institución provincial costea entre el 60% y el 80% de la intervención. Para la resolución de 2025 se han aprobado un total de 220.373 euros. «Aunque estas ayudas se conceden desde 2012 es en los últimos años en los que ha ido cogiendo fuerza, todos los pueblos ven cómo se quedan solos, pierden población, y buscan revulsivos para atraer visitantes, y este recurso de la ciencia y la historia es muy potente», señala la arqueóloga de la Diputación Provincial, Rosa Cuesta.

Se trata de un programa que los arqueólogos e investigadores valoran muy positivamente y «único en Castilla y León en este planteamiento de convocatoria anual a ayuntamientos creo que solo se hace en Burgos y están empezando en Palencia a replicar algo parecido», señala Ortega. Alfonso Benito, también investigador del Cenieh, que realiza la geología de yacimientos por toda España reconoce que «es un sistema de apoyo a la investigación arqueológica muy similar al que se realiza en algunas provincias de Cataluña y no conozco más».

Cueva Millán y los asentamientos del Paleolítico medio y superior de la zona del Arlanza donde se ha descubierto un nuevo modo tecnológico; los dinosaurios cuyos restos se excavaban desde hace 20 años en la sierra de la Demanda que este año se centran en restaurar; los neandertales que se excavan en Ojo Guareña de Prado Vargas en Merindad de Sotoscueva; allí se iniciaron con estas ayudas los trabajos en Cueva Kaite que se han complementado con Cueva Palomera; el registro pre romano como Klounioq en Quintanarraya; los restos romanos que se abordan en Sasamón; el poblado medieval que convierte a Moradillo de Roa en un poblado hobbit….

Este apoyo de la Diputación es un factor clave para mantener o iniciar proyectos más ambiciosos. «Nosotros llevamos diez años excavado en Prado Vargas, el yacimiento presenta cada vez más potencia, y en los últimos años si hemos podido seguir es gracias al apoyo de la Merindad de Sotoscueva y de la Diputación provincial de Burgos», explica la codirectora de la excavación en la cueva neandertal de Prado Vargas, Marta Navazo.

Del 4 al 24 de agosto el equipo que codirige con Alfonso Benito, nuevo codirector de Atapuerca, y con Rodrigo Alonso, director gerente del Sistema Atapuerca, aborda una excavación que va creciendo. «Pasamos de tener un potencial de 15 centímetros a tener ya niveles de un metro de potencia y con muchos resultados», explica. Un registro que seguiría enterrando entre el sedimento sin un pequeño soplo financiero.

En otros casos el apoyo permite arrancar. Así sucedió con Cueva Kaite en Merindad de Sotoscueva. «Nosotros empezamos con la intervención con el apoyo de la Diputación de Burgos son ayudas muy interesantes porque involucran a los pueblos a través de sus ayuntamientos», remarca la codirectora de las excavaciones en Cueva Kaite y una de las grandes conocedoras de las cavidades y yacimientos de la provincia, Ana Isabel Ortega.

Ahora en Cueva Kaite, Cueva Palomera y la intervención en la Ermita de San Bernabé están implicados, además del Cenieh donde Ortega es investigadora, la Universidad de Cantabria ya que Marco Vidal es codirector del proyecto y la Universidad de Valladolid a través de Borja González. Y ha aportado financiación Fundación Palarq.

En las primeras catas hasta lograr otros apoyos de Fundaciones o administraciones superiores, o cuándo estos segundos fallan, la Diputación Provincial mantiene este programa de ‘Subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Burgos’ cuya última convocatoria se publicó el pasado 6 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. «Se ha ido incrementando la cuantía, pero no es todo lo que nos gustaría ni da para abarcar todo lo que se nos propone», lamenta, Rosa Cuesta.

Con todo se genera un ecosistema de colaboración entre población, ayuntamientos y equipos científicos. «Muchas veces son los investigadores los que animan a los ayuntamientos a involucrarse en los proyectos, y estos buscan recuperar parte de su pasado y lograr atraer el interés de vecinos y visitantes», reconoce.

Este año se han presentado 39 proyectos para un presupuesto total de 270.000 euros. Una propuesta con vocación de continuidad. «Es una obligación de las administraciones públicas financiar de forma coordinada la recuperación de nuestro pasado, el apoyo a estas excavaciones arqueológicas documentan y amplían las reseñas históricas de la provincia de Burgos y los ayuntamientos podrán seguir contando con la Diputación para que la historia de Burgos siga escribiéndose con mayúsculas», aseveró el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, durante la presentación del documental sobre los sarcófagos de Ubierna, excavaciones que cuentan con este tipo de financiación.

Finalmente se ha dado luz verde a 28 proyectos que movilizarán en excavaciones arqueológicas repartidas por toda la provincia a 220.373 euros. La aportación de la diputación provincial asciende a una parte total del proyecto que se asume también a través de los ayuntamientos o de otras entidades como universidades o fundaciones. En total se movilizan solo en excavaciones arqueológicas casi 350.000 euros gracias a este impulso. Algunas, con el tiempo de excavación y las publicaciones científicas relevantes, crecen en entidad. Otras sobreviven gracias a estas aportaciones y el soporte de grupos de investigación de centros de investigación o universidades.

«Este apoyo ha venido muy bien porque ha revitalizado las intervenciones arqueológicas y, lo que es muy importante, implican a los ayuntamientos y a la gente del lugar porque hay una transmisión directa de la información recuperada en el campo y permite enraizar a los habitantes con el lugar y su potencial tanto que incluso acaban formando parte del equipo», remarca Ortega la arqueóloga que también es académica de la Institución Fernán González.

Impulsan también el consumo en el territorio. Al menos esa es la estrategia de Prado Vargas. «En todo el material que vamos necesitando para la excavación, la gasolina, la comida en fin todo lo que necesitamos en estos 20 días de trabajo tratamos de adquirirlo en la propia localidad como una forma de que los recursos se queden aquí», señala Alfonso Benito.