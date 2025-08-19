Vuelven las visitas teatralizadas en Miranda de Ebro

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Miranda, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo, Rehabilitación y Patrimonio Histórico, invita a descubrir la maravillosa y alucinante historia de Miranda de Ebro a través de una jornada teatralizada llena de leyendas, personajes y el encanto que ha dejado huella.

Con el título ‘Un paseo por la Miranda Antigua’ los sábados 20 y 27 de septiembre y 11 y 18 de octubre a las 12 horas y a las 18:30 horas tendrán lugar estos pases teatralizados para recorrer los lugares más emblemáticos e históricos. La duración es de una hora y media, el trayecto será a pie, gratis y de fácil acceso para todo el público.

Durante estos 90 minutos podrás conocer a personajes históricos, entrañables y llenos de vida como Sor María de la Huerta, figura religiosa, Iván Dolero, figura que contará anécdotas de los condes de Salinas, Zacarías del Fierro, un astuto herrero y Santiago, hermano del Chantre, una figura que ha dejado huella en Miranda y que compartirá secretos del pasado entre muchos otros. Un recorrido ameno y con el que te deleitarás gracias a las leyendas y vivencias de los personajes que cobrarán vida ante tus ojos.

Esta ruta teatral irá en torno a los condes de Salinas una influencia económica local, sobre todo en el negocio de la sal, el cual fue especialmente importante para el desarrollo de Miranda. También se visitará el castillo y conocerás la importancia del río Ebro, que ha sido de suma importancia para el pueblo, su comercio y la vida en él, así como el proceso de ensanche que transformó a Miranda en una ciudad moderna.

El punto de salida es en el CIMA, c/ San Francisco, 10, la visita es gratuita y al tratarse de una actividad reducida, no más de 50 personas, es necesaria una reserva anticipada a través de la página web de visitas guiadas de Miranda. Es obligatorio presentar la entrada antes de iniciar el recorrido y cada uno podrá tener un máximo de 4 pases por cabeza.

Esta actividad a pesar de ser gratuita supone un coste para el Ayuntamiento de Miranda de 8.157,60 € y es gracias también a la compañía de teatro Sapo Producciones, una empresa experta en visitas teatralizadas.